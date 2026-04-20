サロモン × 富士吉田「Mt.FUJI Re-Style Project」の26年度事業を始動

「サロモン（Salomon）」が、包括連携協定を締結している山梨県富士吉田市との事業プロジェクト「マウントフジ リスタイル プロジェクト（Mt.FUJI Re-Style Project）」の2026年度事業を始動した。それに伴い、特設サイトを2026年バージョンにアップデートした。

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プロジェクトでは、富士山などの自然や富士吉田市の地域財産の価値や魅力を再発掘し、新たな価値を発信。特設サイトでは、富士登山に必要なウェアのレイヤリング術の紹介や、富士吉田市と取り組む事業の裏側など、さまざまなコンテンツを定期的に公開していく。

また、富士山へつながる古道「富士みち」にフォーカスし、富士山の登山道の中で唯一ふもとから山頂まで歩いて登れる吉田口登山道のオリジナルマップを富士吉田市監修の基に作成。その裏側を紹介するコンテンツを4月28日に公開する。

サロモンは、2025年3月に富士吉田市と包括連携協定を締結。吉田口登山道にある山小屋「中ノ茶屋」をリニューアルしてマウンテンスポーツの拠点とし、シューズのレンタルなどを実施、来街者増につなげてきた。

◾️マウントフジ リスタイル プロジェクト：特設サイト