骨折した知的障害の長男が、病院でパニック！ 3か月後、医師が「信じられない！」と目を丸くしたワケ

筆者の話です。重度知的障害の長男が骨折し、通院が始まりました。初診時は看護師3人と私の4人がかりで長男のパニックに対応する事態に。これが2週間ごとに続くのかと思うと気が重くなる私。しかし、通院を重ねるうち、長男に驚くべき変化が現れます。

初診時のパニック

2025年の12月に長男が右腕を骨折しました。

重度の知的障害を抱える彼にとって、それは単なる骨折以上の出来事でした。

長男には「何故、痛いのか」が理解できていません。

そのこともあり、処置の意図が伝わりません。

さらに、慣れない病院という空間そのものが恐怖なのです。

初めてその病院に連れて行った日、長男は診察室でパニックを起こしました。

骨折部位を固定するための装具をつけるだけでも、看護師3人と私の計4人がかりで、声をかけ、なだめ、体を支え……。

何とか装着させた後は全員、汗だくでした。

これから2週間ごとに通院が続くのに毎回こうなるのでしょうか。

長男は、装具に慣れることができるのでしょうか。

通院の決意

私には長男を連れて行きたい場所があるのです。

それは事業所の同級生たちが通う和太鼓サークルです。

みんなと一緒に太鼓を叩く長男の姿を、私はずっと思い描いていました。

今回、長男が骨折した所は右腕。

だからこそ骨折をきちんと治さなければなりません。

中途半端に終わらせるわけにはいきませんでした。