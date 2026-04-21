〈「出世はタイパが悪い」「同僚より頑張りたくない」「管理職は搾取されている」4人に1人が“出世を望まない”Z世代のリアルな本音〉から続く

「静かな退職」が広がるいま、Z世代は本当にやる気を失っているのか。実態は、最低限の業務にとどめながらも、自分の市場価値を高めたいという意欲を併せ持つ“二面性”にある。転職を前提にキャリアを描き、1社目にも成長環境を求める彼ら。企業はどう向き合うべきなのか？

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ここでは、Z世代分析のトップマーケター・長田麻衣氏の著書『ほめられると気まずすぎてしぬZ世代、ほめて伸ばそうと必死になる上司世代』（徳間書店）より一部を抜粋して紹介する。（全2回の2回目／1回目から続く）



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「若手世代は仕事への成長意欲はないのでは」という誤解

2025年に「静かな退職」というキーワードが話題になりました。「静かな退職」とは、仕事への意欲を持てないことから、出世を目指してがむしゃらに働くのではなく、最低限やるべき業務を行うだけの働き方のこと。

具体的には「言われたことだけをする」「出世欲がない」「飲み会などに参加しない」「残業をせずに定時で帰る」といったことが挙げられており、まさに若手世代のことでは？ と思った方もいるでしょう。

実際、マイナビによる「正社員の静かな退職に関する調査2025年（2024年実績）」によると20〜50代の正社員のうち、44.5％が静かな退職をしていると回答。年代別に見ると20代がもっとも多く、46.7％が静かな退職をしていることがわかりました。

ここまで読んで「若手世代は仕事への成長意欲はないのでは」という印象を持った人もいるでしょう。しかし、それこそ若手世代に対する大きな誤解。私が定性調査した結果を見ても、成長意欲がある若手は一定数存在しています。ただ、彼らの「成長意欲」は、上司世代の「成長意欲」とは質が異なるのです。

若手世代は、「他者と比較せず、自分のペースで成長したい」という意欲を持っています。

前出の「Z世代のキャリア観に関する意識調査」において、2024年と2025年に大学卒業予定の大学4年生および3年生を対象に仕事と成長に関する質問を行うと、「自分の市場価値をあげたい」と考えているZ世代は75.1%（男性71.5%、女性77.5%）にものぼりました。

一方、「自分のペースで成長したい」という回答は80.1%（男性74.5%、女性83.8%）となり、「誰よりも早く成長したい」という回答は49.1%（男性54.1%、女性45.9%）と大きな差が生まれました。

若手世代は転職をすることを前提に1社目を選んでいる

一方で、本当に退職する若手世代がいるのも事実です。2024年10月に厚生労働省が公表した「新規学卒者の離職状況」の調査では、大学の新卒入社（2021年）の34.9％が3年以内に離職していることがわかっています。

実は、若手世代は「転職を前提とした入社」志向が強いことが特徴です。最大の理由は、「次」があるから。我われの調査でも、希望の部署や業務に携われない場合は転職を考えている人が5割を超えていました。

就職氷河期を経験した上司世代（2026年時点で42〜56歳）が聞いたら羨ましく感じるかもしれませんが、令和の転職・就職は基本的に売り手市場。就職活動のときから皆さんの就活のときほど困っていません。少子化で新卒入社の人員が絶対的に不足している今は、どこかには入社できるという安心感があります。

エッセンシャルワーカーに限らず、どこに行っても人手不足ですから、転職も余裕でできるという前提で就活をしているのです。つまり転職をすることを前提に1社目を選んでいる人も多いというのが実態です。

では、1社目では何を求めているのか。彼らにヒアリングしていると、就活の際に「1社目でどれほどの“スキルセット”を揃えられるか」を重視していることがわかりました。職場の人間関係よりも、スキルセットに重きを置く彼らは、形にできるスキルセットを欲しがります。宅建や簿記、TOEICなど履歴書に書くと重みがある資格などを学生時代から取得している人は多いですが、その理由の1つに「転職の際にわかりやすく自分のスキルを見せられるから」という考えがあります。

入社後も、自分のスキルセットを質・量ともに上げていく努力を惜しみません。できればプライベートで勉強するだけでなく、会社でも腕を磨きたい。たとえば、入社後OJTで教えてもらえるなら、どれくらい教えてもらえるのか。

自分が思い描くキャリアにとって魅力的なスキルセットかどうか、ここで頑張っても自分の市場価値が上がらないのであれば、より充実した育成環境にある企業に転職する方が長い目で見て“お得”だ――そういった要素も転職の判断基準になっているようです。

早期離職を防ぐために上司世代がすべきことは…

そうなると、上司世代はますます若手世代をケアして我が社に居続けてもらわなければと躍起になるかもしれませんね。しかしやり方を間違えると、逆効果になります。先輩たちはすごく優しいし、「残業しないで帰っていいよ」などと言われることもある。

そうすると、「自分がこの会社にいることで成長できるのか」、すなわち「市場価値の高い人間になれるのか」といった不安が湧き起こってくるのです。そうして引き起こされるのが「ホワイトすぎて成長できない」という理由の退職です。

では、上司世代はどうしたらいいのか。大切なのは、彼らが「心穏やかに成長できる環境」を用意することです。たとえば、彼らは就活の際に「丁寧に教えてくれる環境であるか」を重視します。

より厳密にいえば、教わる「内容」より「教えてくれる先輩や上司の雰囲気」に重きを置いています。果たして、その「雰囲気」とはどういうものなのか……。

市場価値があるということは、働き手としての魅力があるということだと思います。それは必ずしも資格などのわかりやすいスキルセットではないかもしれません。

社内調整のためにいろんな人に掛け合う、緊張する場でプレゼンをする、クライアントの気持ちに寄り添った企画をつくる等々、体感することでしか得られないスキルセットもあります。

最短距離を狙いすぎず、腰を据えて1つのことに向き合う姿勢も大切にやっていきましょう（説教みたいになっちゃった！ ごめん！）。

（長田 麻衣／Webオリジナル（外部転載））