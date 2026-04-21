〈「監督の責任なので申し訳ない気持ちでいっぱいです」歯車が狂った局面では判断が半歩遅い…広島東洋カープが体感した“采配”における“2つの課題”〉から続く

「野球は投手力と守備力がなければ優勝できない」――そんなプロ野球の常識を完全に破壊したのが、2018年、19年にパ・リーグを連覇した辻発彦監督率いる埼玉西武ライオンズだ。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

当時のチームで、新人遊撃手として史上初の全試合フルイニング出場を果たしたのが、2026年のWBCでも正遊撃手として活躍した源田壮亮。辻監督はそんな源田選手にある言葉をかけていた――。

野球評論家・著作家のゴジキ（@godziki_55）氏による『マネジメント術で読むプロ野球監督論』（光文社新書）の一部を抜粋し、潤滑油として西武を支えてきた辻監督ならではの思いに迫る。

◆◆◆

野手力を礎に描いた再建の軌跡

辻は17年、埼玉西武ライオンズの監督に就任。当時チームは3年連続Bクラスと低迷していたが、「僕の原点はライオンズですから。常に優勝争いをしてパ・リーグの盟主であってほしい。セ・リーグのコーチ時代もずっと気になっていたんです。当時の主力は中村（剛也）や栗山（巧）、浅村（栄斗）、秋山（翔吾）らがいて、若い選手も育ってきていた。なんでこれだけの選手が揃って勝てないのか……。

一番の穴はショートでした。理想はやはり、ピッチャーを中心にセンターラインがしっかりとしたチーム。計算できる守りがあってこそ戦える」とコメントするほど、野手はある程度計算できていた。早速1年目の開幕から上位争いに食い込み、最終的には2位に。強力打線で打ち負かす「山賊打線」の片鱗もこの年から現れ、得点数は前年の619点から690点へと大幅に増加。前年はリーグワーストを記録した失策数も101から88へと改善し、チーム全体のクオリティが向上した。8月には球団59年ぶりとなる13連勝を記録し、9月以降の楽天との激しい2位争いを制した。



西武ライオンズの黄金時代を支えた辻発彦（中央）と石毛裕典（左） ©文藝春秋

CSは初戦こそ勝利したものの、2戦目以降はリードを許す展開で苦しみ、ファーストステージで敗退。しかし、前年まで低迷していたチームを初年度でいきなり2位に押し上げた手腕は確かだった。特に攻守両面での意識改革は顕著で、走塁・守備意識の浸透は得点増・失策減に表れた。

中島がチームを去ってから西武は遊撃手を固定できず、野手の層がありながらも弱点であった。その中で辻はキャンプ初日で守備のリズムとスローイングを見て、源田を開幕遊撃手に大抜擢したのだ。源田は新人遊撃手として史上初の全試合フルイニング出場という快挙を達成。打力も向上して、球団新記録となる155安打を記録。当初は9番打者だったが途中からは2番打者として固定される。

秋山、浅村、中村、栗山ら経験豊富な打者は基本的にシーズンを通してスタメンに据え続けられた一方、源田以外にも若手や調子の良い選手を起用する柔軟性が見られた。例えばシーズン途中から台頭した山川穂高は、夏場以降はメヒアに代わる一塁手兼クリーンアップとして抜擢され、期待に応え4番に定着。8月には月間MVPに輝いた。ユーティリティプレーヤーの外崎修汰も時にはスタメンで、時にはチーム状況に応じて起用。辻は状況に応じて内野陣の守備位置を柔軟に動かして打者の傾向に対応した。特に二遊間の連携や外野守備位置の細かな調整など、「守れる布陣」で失点を防ぐ意識が見られた。

さらに「走塁意識」をチーム方針に掲げ、全員野球での機動力向上を図る。その結果、源田はリーグ2位タイかつ球団記録の37盗塁、外崎も23盗塁を決めるなど複数選手が二桁盗塁を記録。盗塁以外も積極走塁を促し、次の塁を狙う意識づけを徹底した。

足でかき回して打って返す西武らしい攻撃野球が蘇った一方、犠打などの小技を活かした戦術には必要最低限にとどめる方針が見て取れる。辻自身は「小技の名手」だったが、この年の西武打線は長打力が武器であり、初回から送りバントでアウトを与えるよりも強打者に託すケースが多かった。浅村や中村は当然だが、源田に関しても状況次第では強攻させた。とはいえ、接戦の終盤では送りバントなど基本的な作戦もそつなくこなし、勝利に必要な手はしっかり打っている。

投手陣に関しては、エースの菊池雄星を軸に据えた先発ローテーションを構築。先発が不調な試合では早めに見切りをつけるなど、勝負どころでの継投には迷いがなかった。特にシーズン序盤から牧田和久、ブライアン・シュリッター、増田達至の安定した勝ちパターンが機能した点が大きく、春先から上位に食い込むことができた。

打ち勝つ野球で常識を覆した「山賊打線」

翌18年は開幕8連勝で波に乗り、その勢いのまま一度も首位を明け渡すことなくペナントを制した。リーグトップのチーム打率.273と球団新記録かつNPB歴代3位の792得点を叩き出す強力打線は「山賊打線」と呼ばれ、投手陣のリーグワースト防御率4.24、653失点をカバーした。防御率、失点、失策がいずれもリーグ最下位という極端な状況での優勝は日本プロ野球史上初の快挙である。本書で取り上げてきた多くのチームがそうであったように、従来は投手力を中心とした守りが優勝の鍵といわれていたが、その常識を覆す采配・チームづくりが光った。

優勝時に辻は「個の能力をどう活かせるか。山川（穂高）だったら振って相手に恐怖を与える長打が魅力。中村（剛也）もそう。個の良さがもっと出てくれれば間違いなく強くなると思っていました。勝負強い選手もいれば、ここ一番で走ってくれる選手もいる。バランス的なところが成長したと思います。一度も落ちることなくトップで走り抜けた選手たちを誇りに思います」とコメントしている。

打線はトップバッター秋山から始まり、3番浅村は打率.310、32本、127打点で打点王。4番山川は打率.281、47本、124打点で本塁打王とMVPを獲得。後ろの森友哉や外崎も二桁本塁打を放ち、中村も主に6〜7番を任され28本塁打。下位打線まで一発の脅威を秘めていたうえに、5人もの打者が得点圏打率3割超で、満塁本塁打8本、3ラン28本とチャンスでの一発も量産した。71試合で6点以上を奪い、この「6点以上取った試合」は62勝9敗の高勝率。序盤から相手投手を打ち崩して先行する試合運びが多く、特に9月のソフトバンクとの首位攻防3連戦では初回から大量点を奪って3連勝し、相手に一度もリードを許さなかった。

ただし、山賊打線は、「自由に打て」と放任しているわけではない。辻はカウント3―0や3―1の場面から打って凡退した源田を呼び、「3ボールから打ちにいっていいバッターはいっぱいいるけれど、お前は違うだろ。お前はつなぎだろ」と話したという。辻自身が長く2番打者を務め、潤滑油として西武を支えてきただけに、源田に対しては自分の現役時代を重ね合わせる気持ちもあったのは間違いない。余談だが辻は、これまで見てきた遊撃手で一番守備がうまいのは源田とコメントしている。

投手陣はチーム防御率最下位と苦戦したが、エースの菊池と最多勝の多和田真三郎、新戦力の榎田大樹が先発ローテを辛うじて支えた。その他の先発は軒並み防御率4点台と不安定で貯金をつくれず、試合を壊される前に早めにリリーフへつなぐ采配が多用された。実際、シーズン30試合以上登板したリリーフ陣が6人（平井克典、野田昇吾、ヒース、増田達至、ワグナー、武隈祥太）おり、先発のイニングを短く区切って継投で逃げ切る試合が目立った。例えば9月17日の首位攻防の重要な一戦では、先発のウルフが初回に打ち込まれるや2回途中で迷わず降板させ、小刻みな継投策で追加点を許さず勝利するという大胆な決断も見られた。このように投手力不足を継投で補い、「打ち勝つ野球」に徹する戦略を貫いたのだ。

露呈した弱点を克服する柔軟なマネジメント

このシーズンを通じて他球団を圧倒した西武だったが、13勝12敗と唯一競り合ったのがソフトバンクだ。豊富な投手力で西武打線を封じ、25試合での西武の総得点はわずか59点（1試合平均2.36点）と、他球団に比べて極端に低く抑え込んでいた。

ソフトバンクとのCSで西武は5試合で44失点と投手陣が炎上しただけでなく、打線も沈黙。特に秋山、山川、中村といった主軸が軒並み打率1割台に抑え込まれ、持ち前の得点力を発揮できずに1勝のみで敗退した。実際のところ、ペナント向きではあるが短期決戦には不向きのチーム構成であり、シーズン中に露呈した投手力と守備力の欠落が致命傷となった。

連覇を狙った翌年は、エース菊池がMLB挑戦、MVP級の活躍をした浅村が楽天に移籍、捕手の炭谷を流出するなど、大幅な戦力ダウンでスタートした。実際、開幕直後に3連敗を喫するなど波に乗れず、辻は後の優勝会見で「正直、今年は（優勝が）厳しいかなと思った」と語っていた。

それでも諦めずチームを立て直し、シーズン終盤に最大8.5ゲーム差を大逆転してリーグ連覇を成し遂げた。この劇的な逆転優勝の裏には、柔軟な打順のテコ入れと投手起用策によるマネジメントがあった。

浅村の抜けた3番には秋山が座ったが、4月末時点で打率.211と不振で、山川も交流戦あたりに調子を落とし、チーム打率こそリーグ1位だったが得点力は低調だった。そこで辻は夏場にかけて、調子の上がらない山川を一時下位に下げる一方、前年下位打線だった中村の打順を繰り上げ、8月には完全に4番に据えた。中村は4番定着後に打率.304、10本塁打、42打点と大爆発し、シーズン通算でも打率.286、30本、123打点で4年ぶりの打点王に輝く。山川は下位打線に下がったものの不振期を乗り越え、2年連続40本超となる43本塁打で再び本塁打王を獲得した。また、一時は3番を任された外崎は自己最多の90打点で、浅村の穴を埋める活躍を見せた。

長打力・巧打力・走力が融合

そして、打線復調の原動力となったのが森の大躍進だ。開幕から好調を維持し、打率.329・23本塁打・105打点・OPS.959という阿部や古田、城島といった「打てる捕手」を彷彿させる圧巻の成績で首位打者とシーズンMVPを獲得。捕手が首位打者を獲得するのは史上4人目の快挙であった。

源田や金子侑司は俊足巧打ぶりを発揮し、金子は主に9番打者ながら41盗塁で盗塁王を獲得。シーズン途中で1番に戻った秋山も復調し、3年連続最多安打で打線の起点として機能した。こうした辻の打線再編によって長打力・巧打力・走力がバランス良く融合した打線は「どこからでも点が取れる」破壊力で他球団を圧倒し、チーム得点数・盗塁数はいずれもリーグ1位をマークした。

投手陣は前年の主力が軒並み計算できない緊急事態に陥ったが、若手・新戦力の台頭に期待を託し、起用を大胆にシフトする。郄橋光成、新外国人のザック・ニールの他、今井達也や松本航、本田圭佑、十亀剣らが入れ替わり登板し、若手中心のフレッシュなローテーションを編成。これら新戦力の台頭を促したのも辻のマネジメントによるものだ。先発陣の顔ぶれを大胆に入れ替えつつ、勝てる投手を見極め起用していった点に采配の妙があった。

とはいえ前年と同様に先発は5回程度でスイッチし、継投で逃げ切る方針が取られたため、リリーフが勝敗の鍵を握った。平井は70試合登板を目標に掲げて開幕からフル回転し、蓋を開けてみればパ・リーグ新記録となる81試合登板。増田もクローザーに復帰し65試合登板30セーブ、防御率1.81と安定感抜群で勝利の最後を締めた。小川龍也や佐野泰雄らで層を厚くしつつ、夏以降は平良海馬が台頭。チーム防御率はこの年もリーグワーストながら、シーズンを乗り切った。

しかしながら短期決戦の壁は厚く、CSではまたもソフトバンクに敗れた。山賊打線は再びソフトバンク投手陣に封じ込められ、4連敗。それでも辻は「リーグ制覇を2年連続で成し遂げたことは胸を張るべき」と選手を称えた。実際、主要打撃タイトル6部門中5部門をライオンズ勢が占めるなどチームの躍動ぶりは群を抜いており、レギュラーシーズン143試合という長丁場では、打撃力を最大限に活かし投手陣をカバーする戦略が有効であることを示した。

〈原辰徳は「場を回す」タイプ、栗山英樹は「信頼で支える聞き役」、では落合博満は…？ プロ野球監督たちの個性的すぎる“コミュニケーション術”とは〉へ続く

（ゴジキ／Webオリジナル（外部転載））