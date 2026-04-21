品川プリンスホテルは、「翠香る八女茶と柑橘が彩るアフタヌーンティー」を4月16日から6月30日まで提供する。

「福岡プリンスホテル ももち浜」の開業に合わせ、同じ土地で育まれた八女茶をテーマにした。スイーツは、柑橘を合わせた八女茶のヴェリーヌ、八女茶と柑橘のオペラ、八女茶のムース、柑橘のタルトなどを用意する。セイボリーは、茶が香る玉ねぎムース、抹茶オイルで仕上げた真鯛の昆布締め、抹茶風味サラダチキンのトルティーヤロールなどに加え、抹茶と柑橘のミニバーガーをそろえた。

グランデセールは、シグネチャーは八女茶のバスクチーズケーキに黒蜜クリームを合わせた「八女茶の一皿」とせとかのアイスと数種の柑橘を重ねた「柑橘のパフェ」から選べ、ラグジュアリーではメレンゲドームの中にバニラアイスクリームを忍ばせ、周りに八女茶・柑橘・クレームブリュレ風味の三彩のムースを乗せた「八女茶×柑橘アンサンブル」を用意する。

場所はメインタワー39階「DINING ＆ BAR TABLE 9 TOKYO」。料金はシグネチャーが7,200円、ラグジュアリーが8,700円。税込・サービス料別。