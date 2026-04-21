「答えはイマナガだ」ローテ不安を解消する“再契約” 地元メディアが熱烈要請「交渉が焦点」
直球のキレを取り戻した今永の好調は続くか(C)Getty Images
今季、カブスでの3シーズン目を送っている今永昇太は、負傷者が相次いでいる先発陣で好パフォーマンスを続けている。直近の登板となった現地時間4月15日のフィリーズ戦では、11個の三振を奪う圧巻の内容で今季初白星。開幕から4度の先発で1勝1敗、防御率2.45と、登板毎に投球に磨きがかかっている印象だ。
【動画】“魔法”を取り戻した今永昇太の奪三振ショー！冴えるスプリットとフォーシームの実際の映像
頼もしい働きを見せる日本人左腕に対し、カブスの情報を発信する地元メディア『CHICITYSPORTS』は、早くも来季契約に関心を示す。昨オフ、今永と球団は、それぞれ契約延長オプションの権利を破棄し、最終的に今永がクオリファイングオファー（QO）を受ける形で単年契約を締結した。そうした経緯もあり、同メディアは19日のトピックの中で、開幕前までの今永の位置付けについて、「ローテの“脇役”と見られていた。球団としても、一定の働きがあれば十分という評価が一般的だった」などと振り返っている。
だが、ここまでで今永の存在感が一際、大きなものとなっていることで、同メディアは来季残留を求めており、「この“完成形”とも言えるイマナガを再契約で引き留めることができれば、ローテ不安の解消にも大きく近づく」と訴える。
カブスは、ケイド・ホートンが開幕直後に痛めた肘の手術を受け今季絶望となっている。また、マシュー・ボイドとジェイムソン・タイヨンが今永同様、今季限りの契約であることから、同メディアは来季の先発陣が「最悪のシナリオでは、来季のローテーション5枠のうち少なくとも4枠に疑問符が付く可能性がある」などと見通している。その上で、「先発投手問題の一部に対する答えは、すでにチーム内にあるのかもしれない。その存在こそがイマナガだ」と力説。
一方で、昨オフに今永と球団側がQOにより単年契約を結んだ経緯がネックになる可能性があるとも主張。同メディアは、「この一連の交渉が、今後の再契約に影響を及ぼすかどうかが焦点となる。双方とも表向きは『遺恨はない』としているが、それが本音かどうかは未知数だ」などと綴っている。
まだ開幕から間もないとはいえ、すでに地元メディアから熱烈なラブコールが送られている今永。もちろん未来の選択肢を増やすためには、さらに好成績を残さなければならない。まずはメジャー3年目の今季、目の前の試合で全力を尽くすのみだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]