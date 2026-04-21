混雑した新幹線に乗りこんだら、ある3列シートでは窓際以外があいている。

もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ち

いったい、どうして？ なんにせよ、ラッキー！

福井県在住の50代（投稿時）男性・Nさんはその空席に体を滑り込ませた。しかし......。

＜Nさんからのおたより＞

もう10年以上前になりますか、東京出張の帰りの事です。

東海道新幹線に乗車したのですが、指定席が取れず並んで自由席に乗車。混んでいました。

しかし、ある三列シートでは何故か、窓側に1人しか座ってないのに、みんな、座りません。ラッキーと通路に座った途端、その理由がわかりました。

席が空いていた理由は

座っていた方は南米から来た人らしき外国人。30歳くらい？荷物は真ん中の席に置きっぱです。

嫌だなーと思いましたが、疲れているしいいや、がまん。うとうとしていると、外国人男性が乗車券を見せてきました。

確か浜松だったか......。「着いたら言ってくれ」と言ってるみたいでした。

は？と思いましたが、まあ、しゃあないか。と思い「OK」と言うとなんと、彼は寝始めたのです。

なんと言うか、平和と言うか、あきれました。

まだ距離もあるので、私もうとうと。そしたらまた肩を叩かれ起こされ、「まだか？」らしきジェスチャーです。「まだまだ！」と言うと安心したのか、また寝始めました！

何と平和な。私を信じてる？ 私も海外には何度かいきましたが、羨ましい性格だなー、と感心しました。

浜松につくと、降車列の中から...

やがて「浜松着いたよ！」と言うと、彼はむっくり立ち上がり、何度も頭を下げてました。

車両の中央だったため、降りる人で通路は並んでました。その列の中で、まだ降り口には遠い位置で、彼はいきなり、スマホの読み上げ機能か何かで、私に向けて「有難うございます、有難うございます」と大音量で連呼。本人は満面の笑み！

周りはみんな私を見ていました。意味はわからないでしょうが、私は恥ずかしいやらなんやら......。

でも、私のように周りにも疲れた出張帰りのような人たちが乗っていましたが、みんな優しい顔になってました。クスッと笑っていた方もいました。

彼が何しに来た方は知りませんが、日本に来て悪い印象は持って帰ってほしくなかった。そして、私もある意味、海外に行った際は、彼を見習いたい！



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