青森県で震度5強を観測した今回の地震を受けて、気象庁は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しました。今後、大規模な地震が起きる可能性が相対的に高まっています。どう備えればいいのか、社会部災害担当の藤吉有咲記者に話を聞きます。

■海側と陸側のプレートが衝突…過去何度も巨大地震

――「北海道・三陸沖後発地震注意情報」どういった経緯で発表

この情報は、マグニチュード7クラスの地震が発生した場合に、出されることが決まっている情報です。気象庁が精査をした結果、マグニチュードが7以上ということで、発表基準を満たしたことから今回、発表されました。

――どういう発表、この地域での地震の特徴は

この情報は、今後新たに大きな地震が発生する可能性が、普段より高まっている時に発表される情報です。

今回の地震が起きた場所は、海側のプレートが陸側のプレートに衝突し潜り込んだ地域で、深い海溝を形成しています。この周辺地域では、マグニチュード7程度、さらにそれ以上の地震も過去何度も発生して、大きな被害を及ぼしてきました。

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――東日本大震災との関連性は

関係について、詳しいことはまだ精査中ですが、近い場所で起きた地震です。この地域の特徴は、過去に大きな地震が起きたあとに、再び大きな地震が発生した事例があるということです。

2011年3月9日にマグニチュード7.3の地震が発生していて、その2日後にマグニチュード9.0の東日本大震災が発生しました。このため、気象庁などは、想定震源域で大きな地震が起きた時に、普段より一段と揺れへの備えをするように注意を呼びかけています。

ただ、この情報は、巨大地震が必ず来るというものではありません。

世界の事例をふまえた時に、平常時は1週間以内にマグニチュード8クラスの地震が起きる確率が0.1％なのに対して、今は1％程度にまで上がっているということです。1％といっても、普段と比べると10倍程度は高くなっています。

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北海道から関東にかけて、182市町村が対象となります。この地域では、もしも巨大地震が発生した時に最悪の場合、3メートル以上の津波や震度6弱以上の揺れが想定されています。

こちらは巨大地震が必ず発生すると伝える情報ではありませんので、事前避難は求められていませんが、1週間程度は日頃からの備えを徹底するよう呼びかけています。

■去年12月にも発表 小さな地震は1週間で40回以上

――去年12月に発表された時は小さな地震が連続して発生

去年12月に後発地震注意情報が発表された時には、その後1週間の間に震度1以上の地震が40回以上起こりました。

ただ、発生から1週間で、大きな地震がなく、次の地震につながる異常な動きは観測されなかったということで、1週間後に特別な注意を呼びかける期間を終了すると発表しました。

――今回も震度3程度の地震は発生、今後こういった地震やさらに大きい地震が起きる可能性は

気象庁は、今後1週間程度、特に2、3日の間は、最大震度5強程度の地震に注意するよう呼びかけています。地震が発生する可能性はありますので、注意をして過ごしてほしいと思います。

――これから1週間、地震への備えで必要なことは

まずは日頃からの備えを徹底しましょう。

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いざという時のために、家具の固定と備品の確認をしておくことが重要です。非常用の持ち出しバッグを用意して、家族との決めごとということで避難場所を確認することも重要です。

家族間では、連絡手段をどうするかを考えておくことも重要です。いざ大きな地震が起きた場合に、通信がつながらなくなる可能性もあります。

■寒さへの備えも 避難している人はいつ自宅に…

――今後、後発地震が起きてしまった場合、予想される天気の状況などから追加で必要な準備は

東北地方では、明け方から朝にかけて雨が降り、さらに風も強まることが想定されます。北海道も朝は冷えますので、非常用の持ち出しバッグの中に、寒さへの備えも用意しておくと良いです。

――寝る時に気をつけることは

この情報では事前の避難は呼びかけませんが、普段と同じように、日常生活をおくりながらも、揺れを感じたり、津波が発生したりした場合には、すぐに避難できるよう備えておくことが求められます。

避難グッズを枕元に置き、すぐに逃げられる服装で寝ることが重要です。

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――現在避難している人はいつ自宅に戻っていいか

気象庁はすでに20日午後8時15分ごろ、津波警報を注意報に切り替えていますが、自治体からの避難指示が出た場合は、それに従うことが重要となります。

自治体からの情報も注意して見ておくことが大事です。

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北海道・三陸沖後発地震注意情報については、「大きな地震が必ず起きるという情報ではない一方で、普段以上の備えを続けてほしい」ということでした。

今も、不安の中で過ごしている方が多いと思います。今は無理をせず、身の安全を第一にしてください。

（4月20日午後11時半ごろ放送『news zero』より）