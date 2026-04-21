秋田出身の相場詩織アナウンサーが２１日までに自身のインスタグラムを更新。満開の桜の中でのショットを披露した。

インスタグラムに「いろんな方からおすすめされていてずっと行きたかった 能代市役所 さくら庭にお邪魔してきました」とつづり、地元秋田県の桜の名所を訪れたことを報告。「こちらの特徴は地上３メートルの高さから 桜を間近に観ることが出来るところで、まるで桜に包まれているかのような 幻想的な景色を楽しむことが出来ます」と続け、桜の写真を複数枚アップ。「撮影中、沢山の方にお声がけいただいたのですが 能代の皆さん本当に優しくて…『能代に詩織ちゃんが来てくれて嬉しい』『能代に来てくれてありがとうね』と優しく出迎えて下さるだけでなく、おすすめの観光スポットやお祭りを教えて下さる方、この場所が地元の方にとってどれだけ愛されてきた場所なのかを教えて下さる方までいらっしゃいました ここ以外にも穴場桜スポットが沢山ある能代市 皆さんも是非足を運んでみて下さいね」と地域の人との交流の様子をコメントして投稿を締めた。

この投稿には「ポスターに使って欲しい」「桜と詩織さんが日本一お似合い」「最高のコラボですね」「しおりちゃんむちゃくちゃ綺麗でむちゃくちゃかわいい」などの声が寄せられている。