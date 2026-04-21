お笑いコンビ「オズワルド」伊藤俊介が１８日深夜に放送されたテレビ東京系バラエティー「ゴッドタン」（土曜・深夜１時５０分）に出演。“秘密”を明かした。

この日は、伊藤のことを本当に嫌いな１人を当てる「マジギライ１／５」という企画を放送。謹慎処分明けでテレビ初出演のタレント・上杉真央が「打ち上げさ、森田さんも佐久間さんも帰ってるのに、お前だけずーっと居座ってたよな」と暴露すると、スタジオからは「恥ずかしい」「やだなぁ」という笑いが起こった。

「お前らも飲もうって言ってくれたじゃん！」と伊藤は反論。さらに上杉は、伊藤が番組の女性共演者に「俺の秘密も教えるから、お前の秘密教えろよ」と言ったことを明かすと、スタジオは騒然となった。

伊藤は「なんかゴシップ交換しようよ、くらいの感じですよ！違うって、そんなやらしい言い方してないから！」と答えるも、上杉は止まらず「その時に言ったお前の秘密、『４月に俺、結婚する』らしいぞ」と暴露した。「結婚する予定だったんだ！？」「ええー！」とさらに盛り上がるスタジオで、伊藤は「結婚する予定だったよ！」と声を荒げた。

伊藤は「蛙亭」イワクラと交際していたが昨年破局。破局理由などが度々話題にあがっている。