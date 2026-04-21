【義母「ウナギ弁当あげない！」】見えた義母の本心…寄り添いが馬鹿らしい＜第11話＞#4コマ母道場
お嫁さんとお義母さんとの関係性は、なかなか難しいもの。決して正解はありませんが、お義母さんがお嫁さんを「よそのご家庭のお嬢さん」という認識で見ることができないと、こじれる可能性が大きくなります。今回はおすそ分けが大好きなお義母さんのお話です。はたしてそこに見え隠れする本心とは……？
第11話 しょせんそんなもの
【編集部コメント】
うーん……シホさん、偉い！ そこで変にもめごとを起こさないで、「義理の親なんてそんなものか」と割り切って考えられるのが大人ですね。確かに自分に置き換えても、たったひとつしかない高級食材を実の親にあげるか義理の親にあげるかとなれば、実の親を選ぶでしょう。普段からお義母さんにお世話になっていたら、そちらにあげることも選択肢に入るのかもしれませんが……。いずれにしても今回のお義母さんの行動は、今までおすそ分けを取りに来てくれたシホさんにしていいことではないでしょう。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
第11話 しょせんそんなもの
【編集部コメント】
うーん……シホさん、偉い！ そこで変にもめごとを起こさないで、「義理の親なんてそんなものか」と割り切って考えられるのが大人ですね。確かに自分に置き換えても、たったひとつしかない高級食材を実の親にあげるか義理の親にあげるかとなれば、実の親を選ぶでしょう。普段からお義母さんにお世話になっていたら、そちらにあげることも選択肢に入るのかもしれませんが……。いずれにしても今回のお義母さんの行動は、今までおすそ分けを取りに来てくれたシホさんにしていいことではないでしょう。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子