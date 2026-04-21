天竺川原「王子駅と言えばこのメンバーっしょ」 大物俳優・芸人ら“豪華メンバー”大集合「男だらけの中に吉高由里子いるのがさすが」「やばすぎます」
お笑い芸人の天竺川原（川原克己／46）が18日、自身のインスタグラムを更新。前日17日に誕生日を迎えたロックバンド・ONE OK ROCKのボーカル・Taka（38）の誕生日祝いが開催されたことを報告し、大物俳優・芸人らが集結した貴重な写真を複数公開した。
【写真】「やばすぎます」Taka、佐藤健、吉高由里子らが集結…天竺川原が公開した“豪華メンバー”集合ショット
投稿では、「王子駅と言えばこのメンバーっしょ #王子駅」とのコメントとともに、JR王子駅の風景をバックにした自身とTaka、俳優の吉高由里子、佐藤健、三浦翔平、千鳥・ノブとの集合写真などをアップ。別の写真では山田孝之も登場した。
またTakaもインスタを更新し、同じ写真を添えて「誕生日を祝ってもらいました。38歳です。写真はAIです」と言及した。
これらの投稿にフォロワーからは「男だらけの中に吉高由里子いるのがさすがって感じ」「すげぇメンバー」「Taka の変顔が面白いのなんのって。笑いすぎてお腹が痛いです」「えぐい」「どえらい美女やと思ったら吉高ちゃんか さすがやな」「たけるがいる！ゆりこもいる！最高」「やばすぎます」などの声が寄せられている。
【写真】「やばすぎます」Taka、佐藤健、吉高由里子らが集結…天竺川原が公開した“豪華メンバー”集合ショット
投稿では、「王子駅と言えばこのメンバーっしょ #王子駅」とのコメントとともに、JR王子駅の風景をバックにした自身とTaka、俳優の吉高由里子、佐藤健、三浦翔平、千鳥・ノブとの集合写真などをアップ。別の写真では山田孝之も登場した。
これらの投稿にフォロワーからは「男だらけの中に吉高由里子いるのがさすがって感じ」「すげぇメンバー」「Taka の変顔が面白いのなんのって。笑いすぎてお腹が痛いです」「えぐい」「どえらい美女やと思ったら吉高ちゃんか さすがやな」「たけるがいる！ゆりこもいる！最高」「やばすぎます」などの声が寄せられている。