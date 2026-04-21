同窓会と聞くと、懐かしさや楽しさを思い浮かべる人も多いだろう。しかし実際には、「なんとなく気まずかった」「もう会いたくない人がいる」と感じた経験はないだろうか。久しぶりの再会の場では、喜びや安心感だけでなく、比較や戸惑い、過去の記憶など、さまざまな感情が入り混じる。こうした場で人間関係の明暗を分けるのが、「感情リテラシー」だ。大人にこそ求められるこの力の正体とは何か。※本稿は、心理学者の渡辺弥生『怒っている子どもはほんとうは悲しい 「感情リテラシー」をはぐくむ』（光文社）の一部を抜粋・編集したものです。

感情リテラシーとは

相手の気持ちを想像する力

私自身の子ども時代の体験で、今でもよく覚えている出来事があります。

ある日、関東から引っ越してきた子が、転校生として小学校にやってきました。私は関西在住でした。その子が教室で何かを落としたとき、「○○が落っこっちゃった！」と口にしたのです。

その瞬間、周囲にいた、関西弁しか知らないクラスメートたちは、思わず「うわぁっ！」と一斉に声を上げました。

もちろん、それは差別的なものではありません。ただ、耳慣れないイントネーションやアクセントの違いに対する、率直な驚きのリアクションだったのだと思います。

けれども、今になって振り返ると、あの「うわぁっ！」という反応が、その子にとっては少なからずショックだったかもしれません。自分が普段どおりに話しただけなのに、突然注目を浴びたり、場の空気がざわついたりすることは、子どもにとっては大きな不安や不快感につながることがあります。

「違い」に出会ったとき、私たちはつい、驚きの感情を表に出してしまいがちです。

でも、そのときに、「相手はどう感じているだろう？」と一瞬立ち止まって想像できる力こそが、感情リテラシーの1つなのだと、今では感じています。

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