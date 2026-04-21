◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー中日(21日、長野オリンピックスタジアム)

セ・リーグは21日から地方球場での開催を含む新たなカードがスタート。長野で行われる巨人対中日の試合は、予告先発として巨人が則本昂大投手、中日が金丸夢斗投手と発表されました。

則本投手は、これが新天地での今季3試合目のマウンド。今季初登板となった2日の中日戦では、7回2失点と試合を作るも、打線の援護に恵まれず黒星を喫していました。前回登板の14日阪神戦では6回無失点で勝ち星はつきませんでしたが、2試合で防御率1.38をマークしています。長野のファンの前で移籍後初勝利を飾れるか注目です。

対する中日の先発は、2024年のドラフトで4球団が競合した金丸投手。前回14日の広島戦では、8回途中119球を投げ、8三振を奪う力投。今季1勝目を手にしていました。チームはここまで4勝15敗と低迷。4連敗中であり、連敗ストップを託されました。

長野オリンピックスタジアムで巨人主催の公式戦が開催されるのは2018年以来8年ぶり。そのときは山口俊投手の9回1失点完投で中日に3-1で勝利しています。