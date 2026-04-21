宇宙の謎に挑もうとしていた青年は、難解な数式を捨ててサラブレッドの背中に飛び乗った。今年２８歳になる松田寛也助手。先輩スタッフと声を掛け合いながら、テキパキと馬の手入れを行う姿も板についている。栗東・角田厩舎で働き始めて、１年が過ぎた。

長い手足、身軽そうな細身のシルエット。いかにも馬乗りという言葉が似合うが、トレセンでは珍しい経歴の持ち主だ。熊本県玉名市出身で地元の高校を卒業。東京大学に進学し、物理学科で学んだ。「学部レベルですから深い研究はできていないです。おこがましいですよ」と謙遜するが、卒業後は大学院に進学し、宇宙物理学を学ぶことが一度は決まっていた。

それが競馬の道へと変わったのは、卒業を目前に控えた大学４年の１月だった。「実験や勉強は楽しかったんですが、お金をもらって一生仕事としてやるかってなると、できないと思ったんです。続けられるかどうかはまた違うと」。銀行や商社など一般企業へ就職する選択肢もあったが、再び立ち止まる。「会社に入ってこんな感じになるのかな」と将来のイメージが何となくついてしまうことへの疑問を感じた。「若い今しかできないこともある。自分が知らない分野、どんな仕事をするんだろうって」。できるか分からない世界に飛び込む。好きな競馬のことが浮かんだ。

一番古い記憶は中学生の時にテレビで見たキズナのダービーだ。ただ、本格的にハマったのは大学時代。筋金入りの競馬好きだった友人と競馬場に足を運ぶごとに、その魅力にひかれた。もちろん、それを仕事とするのは別の問題だ。「当たり前ですが、家族に反対されました。というよりも理解できない感じでしたね。大学院に行くと言っていたので」。ただ、意志は固かった。大学院への入学辞退届に記した理由は就職のため。まさか大学側も競走馬にまたがる仕事に就くとは、思いもしなかっただろう。４月、鳥取県の大山ヒルズに入社した。

見知らぬ土地で、初めての仕事。まともに馬に触るのも初めてだ。厩務員作業や乗馬に始まり、半年後には調教もつけ始めた。苦しいことの方が多かったはずだが「辞めたくなったことはないです。入ってからずっと楽しかった。今でも仲のいい先輩もいます。ただ一度だけ大雪で視界がきかず馬もイレ込んで、方向感覚がなくなった時はヤバいと思いました」と語る表情も、どこか誇らしげ。苦労を、苦労だと感じなかった。

２年の牧場勤務を経て、競馬学校に入学。卒業して２５年２月からトレセンで働きだした。厩舎の番頭格で、体育会系の西原助手は「絶対に融通が利かないヤツが来る」と当初は警戒したそうだが、それも無用の心配に終わった。「言葉を真っすぐ聞き入れてくれる。僕の方が変なイメージを東大に持っていたかも。頭のいい普通の人です」と照れくさそうに評価する。

そんな西原助手からの学びも大きい。松田助手は「一生懸命、馬に接する。丁寧に、できる限り丁寧に乗る。僕よりうまい人はたくさんいますが、西原さんもまさにそうしていますから。僕がやらなくていいわけがない」。すっかり、ホースマンの顔だ。

指揮官である角田師への感謝、尊敬の念も強い。「Ｇ１をいくつも勝っているジョッキー。その時代の話は格好良くて、勉強になります。出張先では食事の場も作ってくれる」と頼れる親分だ。「いつか角田先生に結果で恩返ししたい」。そんな思いも胸に秘める。

しつこいようだが、最後に聞いてみた。なぜ、この世界だったのかと。「自分の技術を上げることや、馬ごとに工夫して取り組む面白さ、馬が良くなっていくこと。スポーツトレーナーとかに近いところもあるのかなと。自分じゃないから、ある意味頑張れるというか」。５年前には想像もしていなかった景色が今、周りに広がっている。「僕は恵まれているなって思います。調教師になりたいという気持ちもあって入ってきましたが、今はとにかく楽しい。楽しいです」。不安も迷いも今はない。すがすがしい笑顔が、そう語っている。（デイリースポーツ・島田敬将）