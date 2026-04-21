【マイラーズＣ】アドマイヤズーム データ唯一の減点１ ２４年の２歳マイル王者が復活へ
「マイラーズＣ・Ｇ２」（２６日、京都）
今週はＧ１もひと休み。舞台を阪神から京都へ移し、安田記念の前哨戦が行われる。主役を張るのはデータ班もイチ推しのアドマイヤズームだ。一昨年の２歳マイル王だが、昨年は３戦してまさかの未勝利に。復活を期すべく、今回は半年間たっぷりと休養を取って立て直されてきた。ここで本来の姿を取り戻し、弾みをつけて本番へと向かいたい。
▼傾向（過去１０年）
安田記念のステップレース。１２年に阪神→京都へ移行したが、京都競馬場の改修工事に伴い、２１＆２２年は阪神で開催。
▼人気
１番人気〈４・３・１・２〉
２番人気〈２・２・２・４〉
３番人気〈１・１・１・７〉
４番人気〈１・１・２・６〉
５番人気〈１・２・０・７〉
▼ステップ
準ＯＰ 〈１・０・１・５〉
ＯＰ競走〈０・３・２・４３〉
重賞 〈８・６・７・５０〉
海外重賞〈１・１・０・２〉
前走芝重賞組が圧倒。勝ち馬７頭が中３〜８週のローテだった。
▼前走内容
勝ち馬全頭が６着以内かつ、負けても０秒４差以内だった。同全頭が５番人気以内に支持されていた。
▼馬齢
４歳馬 〈４・５・３・２７〉
５歳馬 〈３・１・６・２１〉
６歳馬 〈２・１・０・２２〉
７歳以上〈１・３・１・３３〉
各世代から勝ち馬が出ているが、勝率で見劣る７歳以上馬は減点。
▼実績
勝ち馬８頭に芝重賞でＶあり。また、同７頭に芝マイルでの勝利経験があった。
▼決め手
勝ち馬７頭が前走の４角を２〜６番手で通過するか最速上がりをマークしていた。
▼注目馬 唯一、減点１で踏みとどまったのがアドマイヤズーム。昨年はまさかの未勝利に終わったが、一昨年の２歳マイル王者が復活なるか。（記録室）