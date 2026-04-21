「マイラーズＣ・Ｇ２」（２６日、京都）

今週はＧ１もひと休み。舞台を阪神から京都へ移し、安田記念の前哨戦が行われる。主役を張るのはデータ班もイチ推しのアドマイヤズームだ。一昨年の２歳マイル王だが、昨年は３戦してまさかの未勝利に。復活を期すべく、今回は半年間たっぷりと休養を取って立て直されてきた。ここで本来の姿を取り戻し、弾みをつけて本番へと向かいたい。

▼傾向（過去１０年）

安田記念のステップレース。１２年に阪神→京都へ移行したが、京都競馬場の改修工事に伴い、２１＆２２年は阪神で開催。

▼人気

１番人気〈４・３・１・２〉

２番人気〈２・２・２・４〉

３番人気〈１・１・１・７〉

４番人気〈１・１・２・６〉

５番人気〈１・２・０・７〉

▼ステップ

準ＯＰ 〈１・０・１・５〉

ＯＰ競走〈０・３・２・４３〉

重賞 〈８・６・７・５０〉

海外重賞〈１・１・０・２〉

前走芝重賞組が圧倒。勝ち馬７頭が中３〜８週のローテだった。

▼前走内容

勝ち馬全頭が６着以内かつ、負けても０秒４差以内だった。同全頭が５番人気以内に支持されていた。

▼馬齢

４歳馬 〈４・５・３・２７〉

５歳馬 〈３・１・６・２１〉

６歳馬 〈２・１・０・２２〉

７歳以上〈１・３・１・３３〉

各世代から勝ち馬が出ているが、勝率で見劣る７歳以上馬は減点。

▼実績

勝ち馬８頭に芝重賞でＶあり。また、同７頭に芝マイルでの勝利経験があった。

▼決め手

勝ち馬７頭が前走の４角を２〜６番手で通過するか最速上がりをマークしていた。

▼注目馬 唯一、減点１で踏みとどまったのがアドマイヤズーム。昨年はまさかの未勝利に終わったが、一昨年の２歳マイル王者が復活なるか。（記録室）