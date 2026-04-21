5歳の「こじろー」くん。カワイイお顔をしていたので飼い主さんがカメラを向けると……絶対に飼い主さんの言う事をわかっているような表情に。その顔には3,300以上のいいねが集まりました。

はたしてどんなお顔でしょうか？

【写真：『かわいい顔をしていたネコ』→撮影しようとカメラを向けたら…変化した『表情』】

わかってやっているの？

Xアカウント『こじろーの日常』に投稿されたのは、カメラを向けると飼い主さんの気持ちを読んだような顔をするこじろーくんの様子。

とってもカワイイお顔をしていたという、こじろーくん。飼い主さんは写真に収めたいとカメラを起動したといいます。

カメラを向けられたこじろーくんは、まるで飼い主さんの気持ちを読んだような顔をしたそう。ばっちりキメ顔をしたのかな？

こじろーくん、なんと目を閉じてしまったそう。その顔もとってもカワイイけど、きっとお目々パッチリのお顔を飼い主さんは撮りたかったんだと思うよー！

飼い主さんいわく「飼い主またかよ」の顔なのだそう。

かわいすぎるこじろーくんは、きっとたくさん写真を撮ってもらってきたのでしょう。何度も写真を撮られていると、ついイジワルしたくなるのかもしれません。

2.4万以上の表示があったこの投稿には、「おめめ、とじちゃお……」というこじろーくんの代弁や、「ちゃんとニヤけてる」というコメントが寄せられていました。

表情豊かなこじろーくん

こじろーくんは普段もさまざまな顔を見せてくれるそう。

「俺の隣に来ないか」という包容力のあるダンディな顔を見せたというこじろーくん。隣、行かせていただきたいです！

圧をかける顔も。ついオヤツを差し出してしまいそうな、かわいらしい圧だったといいます。

0歳のころには、まさに「天使の寝顔」といった表情を見せてくれたのだとか。見るだけで幸せになれてしまいそう。

こじろーくんの毎日はXアカウント『こじろーの日常』をチェック。表情も感情も豊かなこじろーくんのお顔をぜひ見に行きましょう！

写真・動画提供：Xアカウント「こじろーの日常」(@Kojirou20200722)さま

執筆：六花

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。