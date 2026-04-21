「いつもと同じ髪型で」→ ちょっと待った！【40・50代】のイメチェンに♡「くびれウルフ」

いつも同じ髪型に落ち着いてしまっているなら、季節の変わり目に合わせてイメージチェンジのチャンスかも。今回ご紹介するのは、大人の雰囲気はそのままに、今っぽいシルエットと軽さをまとえる「くびれウルフ」。トップはふんわり、首元はすっきり見えて、無理なくイメージチェンジできそうです。40・50代にぴったりな「くびれウルフ」を早速チェックしていきましょう。

ふわっと軽い雰囲気が今っぽい

くびれウルフは、メリハリのあるシルエットにより首が細く見えることで女性らしさを演出できるヘアスタイル。毛先の動きが軽やかで、重くなりがちだった秋冬のヘアスタイルからのイメージチェンジにもってこいです。春夏のファッションにも合うふわっと軽い雰囲気が、今っぽさをぐっと高めてくれるかも。

扱いやすくスタイリングがラクになる

こちらは、レイヤーを控えめに入れて、まとまりやすく仕上げたくびれウルフ。年齢による髪の広がりやパサつきが気になる人にもおすすめです。肩の位置で自然に外ハネするため、毎日のスタイリングもラクになりそう。時間をかけずにおしゃれを楽しみたい大人女性にぴったりです。

トップにボリューム感をプラスして若見え

トップにふんわり感をプラスできるくびれウルフは、髪のボリュームダウンを自然にカバーできるのもメリット。顔まわりが華やかになり、若々しい雰囲気を引き寄せられそうです。スタイリストの@kitadani_koujiroさんによると、「絶壁でお悩みの方は少し高めのクビレがオススメです」とのこと。

幅広いシーンに馴染む上品な仕上がり

丸いシルエットがかわいい短めのくびれウルフ。トップを短めにすることで丸みを演出しやすくなり、首元のくびれもより印象的に。まとまり感が出るスタイリングに仕上げれば、カジュアルにはもちろん、フォーマルやオフィスシーンにも馴染みそう。上品さをキープしながら今っぽさをプラスできるヘアスタイルです。

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※こちらの記事では@motoshi_wtokyo_wolf様、@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Nakazono Sayuri