MotoMeganeをご覧の皆様、こんにちは♪

LS2のヘルメットをこよなく愛する男、さすライダーです。

ただでさえ幅広いジャンルのヘルメットを展開しているLS2ですが、2026年の東京モーターサイクルショーでは「え、これ全部新作なの？」と言いたくなるほどの新製品ラッシュで、完全に主役級の存在感を放っておりました！

オフロードヘルメットからカーボンフルフェイスまで、とにかくジャンルを問わず“攻めてる感”がすごかったので、現地の熱量そのままにレポートいたします。

ヘルメット以外の製品も？

攻めのヘルメットブランド LS2

LS2（エルエスツー）はスペイン発のグローバルなヘルメットブランドで、世界約130か国で販売されています。

定番のフルフェイスやジェットヘルメットはもちろん、オフロードやアドベンチャーまで揃う幅広いラインアップが特徴のブランドで、近年はMotoGPなどのレースシーンでも活躍している…まさに「攻めのヘルメットブランド」なんです！

ちなみに僕自身も同社のヘルメットを愛用しており、カッコよくて高性能なのにコスパもいい！…なんて絵に描いたような製品ばかりなんですよね（ニコニコ）

幅広いラインアップが特徴です

僕自身がLS2ユーザーです（えっへん）

新作ラッシュで大賑わいのLS2ブース

今回のLS2ブースでは日本人向けに最適化された「JAPAN FIT モデル」の新作がお披露目される！しかもカーボンフルフェイスと待望のオフロードヘルメットの2本立て！ということで、常にブース内には人だかりができており、人気インフルエンサーのミニトークショーなども開催されていました。

LS2の豊富なラインアップを実際に確かめられる上に、新たに展開されるソフトバックシリーズ「MOVE AHEAD」のコーナーも設置されており、「実際にバッグを取り付けた車両ごと展示する」という実に気合いの入った内容でした！

とにかく、攻め攻め攻め！前へ前へ前へ！そんなまるでバブル時代のようなノリノリ（死語）のLS2ブースでございました。

一際目立つブースでした

LS2のヘルメットが集結

僕が愛用しているヘルメットのJAPAN FITモデルも…（いいなぁ）

シールドも展示してありました

車両ごと展示するとか気合い入りすぎ

LS2ブースの注目商品

それでは皆様お待ちかねの、新作を含むLS2ブースの注目商品にズームイン（これまた死語）

DRAGON

2026年のサマーシーズンに発売予定の、新型カーボンフルフェイスモデルが「DRAGON」です！

まるで「竜の鱗」のような6Kカーボンシェルを採用している、強さと軽さを兼ね備えたフラッグシップツーリングモデルで、そのキラッキラのツヤッツヤな見た目がライダーの物欲をそそります…

安全性や空力特性、それから被り心地やベンチレーションなどのユーティリティーの全てが最高基準に位置するモデルで、嬉しいことに「JAPAN FIT モデル」となっています。

ちなみに見た目がしっかりとしているので、その分重いのかと思いきや…これが持ち上げたらめっちゃ軽くてびっくらこきました！

一言：う、美しい…

フラッグシップ感がハンパないです！

FAST Ⅱ

続けてDRAGONと同じく2026年のサマーシーズンに発売予定の、日本では初となるオフロードヘルメットが「FAST Ⅱ」です。

僕が愛用している「EXPLORER F」はあくまでアドベンチャーモデルですが、これはガチのオフロード仕様となっており、なんと！MFJ公認マークを取得予定となっています（ガチ of ガチ）

通常この手のオフヘルは派手派手なものが多いですが、意外とシックなカラーリングもあるのが個人的には好印象で、当然のように同社のオフロードゴーグル「AURA GOGGLE」がジャストミート！…ではなくジャストフィットします！

これで「LS2に興味があるけど、オフヘルがないんだよね…ぴえん…」と嘆いていた生粋のオフローダーさんも大喜びですね（ニコニコ）

こちらが「FAST Ⅱ」です

ゴーグル装着の図

ピッタリとフィットしております

ADVANT-X F

さてさて、お次はヘルメットを脱がずにコンビニコーヒーを飲みたいアナタにおすすめのシステムヘルメット「ADVANT-X F」の登場です。

こちらは顎部バーがなんと！180°も稼働する画期的なシステムヘルメットで、僕が知る限りここまで動くものは他にないと思います！

なので、ヘルメットを脱がずにガバッとコーヒーを飲むことなんて朝飯前で、いざ顎部バーを閉めれば安心安全なフルフェイスヘルメットに早変わりってわけです。

しかも安心のJAPAN FIT モデルから～の、上質な被り心地と眩しい時に役立つインナーバイザー、そして深めのスピーカーホールなどの小技も効きまくっております。

ってか…そもそも男の子って、変形するものがお好きですよね？（ニヤリ）

これは180°全開の図です

THUNDER C GP PRO 02

お次はあくまで参考展示商品ですが、FIM（国際モーターサイクリズム連盟）の新規格「FRHP-02」に適合したレーシングカーボンフルフェイスの「THUNDER C GP PRO 02」です。

現行販売モデルの「THUNDER C GP」の上位モデルで、例えばCBRとかYZFみたいなスーパースポーツ系に乗っているライダー、それからサーキット走行を嗜むライダーにとっては堪らない逸品となっております！

実際、いかにもレーシーな雰囲気のグラフィックなので、これを被ったらそれだけでアガりそうですね。

被っただけでアガりそうな逸品！

MOVE AHEADシリーズ

最後にご紹介するのは、LS2のヘルメットではなく防水ソフトバッグシリーズの「MOVE AHEAD」です。

はい、そうなんです！ヘルメットメーカーがソフトバッグに手を出しちゃったんです！いやぁ～攻めてますねぇ～！

…ってことで、早速その気になるラインアップを紹介すると「テールバッグ・バックパック・ロールバッグ・パニアバッグ（サイドバッグ）・タンクバッグ・レッグバッグ」とまさかのフルラインアップとなっております。

しかも全商品アウターに防水性の高いターポリンを採用しているので、こりゃ～雨のツーリングが捗りそう（？）な予感がします。

そして、LS2のヘルメットはどちらかといえばスタイリッシュ&おしゃれ路線ですが、MOVE AHEADシリーズは「男の子ってこういうのが好きなんでしょ？」ってなヘビーデューティー感溢れるテイストとなっております…はい、好きです…

男の子が好きなやつです

上：ロールバッグ、下：バックパック

上：タンクバッグ、下：テールバッグ

パニアバッグ（サイドバッグ）

タンクバッグ装着の図

怒涛の新製品ラッシュ！

もともとラインアップが充実しているのに、そこにツーリングカーボンフルフェイスとか、オフロードヘルメットとか、まさかのソフトバッグシリーズとか…とにかく怒涛の新製品ラッシュが加わるとかLS2恐るべし！

ってことで、今後ますます目が離せなくなるLS2を要チェックですよ～（ニヤリ）

この限定カラーいいなぁ…（公式オンラインショップ専売品）

（編集協力：株式会社セイデン）