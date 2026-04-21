巨人の阿部慎之助監督（４７）とスポーツ報知評論家の宮本和知氏（６２＝巨人球団社長付アドバイザー兼事業本部新規事業担当）の対談がこのほど実現した。ドラフト１位・竹丸の“真の姿”や若手、新加入選手への期待、阿部野球の完成度、コーチとの思わぬ関係性も明かした。対談の模様は「ニッポン放送ショウアップナイター」で２１日から放送される。

宮本（以下宮）昨季が終わり２０２６年はどんな野球、どの選手が出てくるのかワクワクしかなかった。

阿部（以下阿）フラットな状態から始めて「超絶好調男」がいないのも現実です。我慢と辛抱も必要かなと思いながら、若い選手もバンバン使っています。

宮 若い選手が出てきてますけど、まず気になるのはキャッチャーです。

阿 一人一人違う良いものがあるので、自分の味を出してくれればと思っています。岸田もキャプテンになって、精神的な負担が多いのか、ちょっとお疲れ気味だなっていうふうにも見えます。だから併用しているっていうのもあります。

宮 重圧に耐えてこそ成長がありますので。大城選手もいいですよね。

阿 うちには必要な存在ですね。スタメンで出ない時も、代打のいいところでいてくれれば安心します。

宮 ヘッドスライディング【注】はびっくりした（笑）。

阿 余裕でアウトでしたけど、ああいう気持ちが、「スタメンで行こう」って決めさせてくれたシーンだったので。勝ちに対する執念、結果が出ていない悔しさもあったと思いますけど、そういうものを引き続き見せてほしいですね。

宮 開幕投手に抜てきしたドラフト１位の竹丸投手。言葉少なめですか？

阿 少ないですね。キャンプから見て、１人で動ける子なんだと。朝ご飯とか１人で来るんです。自分のタイムスケジュールで動けるなと。中には動けない子もいるので。群れちゃって一緒にご飯、一緒にお風呂に行くとか。プロですから個人で動いてほしいと思うんですけど、それができていて素晴らしいなって。

宮 我々の時代ではそういうのは松井秀喜しかいなかったですね。竹丸投手の投球はどうですか？

阿 伸びしろがまだまだあります。まだ全球団と対戦していませんから、あまり求めすぎず、腕を振って勝負して、そこで何か感じてくればいいなと。

宮 右打者への内角に絶妙なコントロールがある。

阿 球の出所が見にくい感じですね。思ったよりも真っすぐが速いと。体感だともう少し速く感じるはずなんで。持ち味ですよね。

宮 打者は４番にダルベック選手を入れています。

阿 まだ探り探りでやっていると思うんですけど、選球眼がいいですし、本当に調子が上がってきたら、たぶん止められないんじゃないかな、ってくらいになりそうな気はします。

宮 新戦力、投手でいうと則本投手ですね。

阿 マー君とお互いで刺激し合って、今はいい方向に行っています。

宮 そして松本選手。

阿 何でもできるので、２番とか上位を打ってもらっているんですけど、もっとできると思うので。殻を破ってほしいですね。

宮 改めて、阿部野球の完成度というのは現状何％でしょうか？

阿 理想は高く持っていたいので、まだまだということで１５％ぐらいで。

宮 まだ１５！？ 逆に楽しみになる。今年ベンチを見ていると阿部監督、すごくスマイルが出ている。

阿 守備の時はなるべく座って、何も口出ししないようにしています。メリハリをつけようと。攻撃の時はウィーラー（打撃コーチ）が隣で癒やしてくれます。

宮 癒やし？

阿 ウィーラーのほうが僕より怒ってるんで（笑）。僕が「お前どうしたんだ！」ってなだめて。面白いトークに発展しています。

宮 監督が怒る前に「俺が行く」っていう？

阿 そうですね。「なんでだ！」みたいに本気で怒っているんですよ。それ、俺が先に言いたいんだけどなって思いながら「まあまあ、パーフェクトはいないんだから」って。

宮 ベンチの空気は良さそうですね。最後にファンの皆さんにメッセージを。

阿 皆さんが、ワクワクするような試合を増やしたいですし、その中で近未来のスターが出てくれることを願っています。とにかく見に来ていただいて。声援が絶対選手の力になります。末永く、大いに応援していただきたいと思います。

【注】４日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）大城は４―４の４回無死で代打出場。二ゴロに倒れたが、ユニホームを泥だらけにしたヘッドスライディングを披露。顔を上げて塁審の判定を確認すると、悔しそうな表情を見せた。

◆ニッポン放送ショウアップナイターで放送 ２人の対談の模様は、今季で６０周年を迎えた「ニッポン放送ショウアップナイター」（午後５時５０分から）で２１、２２、２４日に放送。今週は２１日から巨人―中日２連戦、２３日はＤｅＮＡ―阪神、２４日はＤｅＮＡ―巨人を中継。なお、「総額１００万円相当プレゼント！」を開催中で、現金最大１０万円が当たる。