Aぇ! group、韓国でチムジルバン体験 サウナ内の撮影でスタッフに気遣い「代わりましょうか？」
4人組グループ・Aぇ! groupが出演するフジテレビ系『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（毎週火曜 深0：15）21日の放送は、韓国ロケの3週目「韓国1泊2日でどれくらい美しくなれる？」をテーマに、メンバーたちが「Aぇ! group美肌選手権 in韓国」を開催する。
【写真】かっこよすぎ…！黒ベースの和風衣装をまとったAぇ! group
1泊2日の韓国ロケでさまざまな美容体験を行ったあと、最後に肌年齢を測定して最も年齢が下がった人が優勝となる同企画の初日は、美容クリニックで話題の施術を体験した他、エイジングケアが期待できる美容グルメを堪能。さらに、1500種類以上もの美容アイテムが並ぶコスメショップで買い物を満喫した。
そして2日目は、美容や食べ歩きなど観光客に人気の街・明洞（ミョンドン）からスタート。まずは、コラーゲンたっぷりの人気朝食をいただくことに。韓国の朝ご飯の定番であるおかゆの専門店を訪れた一行。ヘルシーで消化にいいおかゆは大人気のようで、4人が訪れた店は開店時間の朝7時から満席になるほどの話題店！
さっそく運ばれてきた料理を口にすると、「うまっ！おかゆレベルちゃう！」とテンションが上がる小島健。末澤誠也は「めちゃくちゃうまい！満足感めっちゃある」と、正門良規は「美肌レベル高いと思う」と絶賛する。佐野晶哉も「めっちゃうまい！」と食べる手が止まらない様子で、ご満悦のメンバーたち。
続いて、韓国のトレンド発信地でありビジネス街でもある江南（カンナム）にやってきたAぇ! group。美肌へのラストスパートをかけるべくやってきたのは、なんとチムジルバンこと韓国の複合温浴施設。サウナやマッサージ、カフェなどが利用可能な施設で、1日中過ごせる話題のスポット。まずはサウナで全身デトックスすることに。
高温サウナに挑むメンバーたちだったが、同じくサウナ内で撮影するスタッフを「やばくない？」と心配し始める。そして、心優しいAぇ! groupは「代わりましょうか？」とカメラマンからカメラを預かり、自ら撮影を始める。しかし、その熱さからあっという間に限界が訪れ…。肌年齢は一体どれくらい下がっているのか。気になる結果発表も。
また、4月放送予定の韓国ロケ全４話は、FODで放送の1週間前から先行配信を実施。FODでは、本編の配信に加え、未公開となる特別映像の独占配信も行う。
【写真】かっこよすぎ…！黒ベースの和風衣装をまとったAぇ! group
1泊2日の韓国ロケでさまざまな美容体験を行ったあと、最後に肌年齢を測定して最も年齢が下がった人が優勝となる同企画の初日は、美容クリニックで話題の施術を体験した他、エイジングケアが期待できる美容グルメを堪能。さらに、1500種類以上もの美容アイテムが並ぶコスメショップで買い物を満喫した。
さっそく運ばれてきた料理を口にすると、「うまっ！おかゆレベルちゃう！」とテンションが上がる小島健。末澤誠也は「めちゃくちゃうまい！満足感めっちゃある」と、正門良規は「美肌レベル高いと思う」と絶賛する。佐野晶哉も「めっちゃうまい！」と食べる手が止まらない様子で、ご満悦のメンバーたち。
続いて、韓国のトレンド発信地でありビジネス街でもある江南（カンナム）にやってきたAぇ! group。美肌へのラストスパートをかけるべくやってきたのは、なんとチムジルバンこと韓国の複合温浴施設。サウナやマッサージ、カフェなどが利用可能な施設で、1日中過ごせる話題のスポット。まずはサウナで全身デトックスすることに。
高温サウナに挑むメンバーたちだったが、同じくサウナ内で撮影するスタッフを「やばくない？」と心配し始める。そして、心優しいAぇ! groupは「代わりましょうか？」とカメラマンからカメラを預かり、自ら撮影を始める。しかし、その熱さからあっという間に限界が訪れ…。肌年齢は一体どれくらい下がっているのか。気になる結果発表も。
また、4月放送予定の韓国ロケ全４話は、FODで放送の1週間前から先行配信を実施。FODでは、本編の配信に加え、未公開となる特別映像の独占配信も行う。