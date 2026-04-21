木村拓哉が、自身のYouTubeチャンネルに「【木村さ～～ん！】木村拓哉がいま人気の抹茶カフェに行く」を4月18日に更新した。

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今回は、宇治に移住するほど抹茶を愛する“抹茶アーティスト”の抹茶きな子に案内され、ティースタンド『八十八浅草』を訪れた。今、海外で抹茶ラテブームが来ていると聞き、さっそく店内に入るとおすすめの商品を教えてもらいながら注文。アイスののった抹茶ラテのほか、抹茶を使用した苺大福や白玉入りのプリンなどを選んだ。

まずは、抹茶とミルクが二層に分かれた状態で提供されたラテを混ぜずに、濃厚な抹茶の部分だけを味わうと「Amaizing！」と感嘆する木村。さらに抹茶アイスも口にすると、「確かに、すごい」と美味しさを実感する。続いて、苺大福とプリンも堪能し、木村は「本当に美味しいものって、においもうまいよね」とコメント。苺大福はお土産としても購入しており、「あの苺大福持って帰れるって今から思ってしまっている」とかなり気に入った様子だった。

続いて、抹茶カフェ『ATELIER MATCHA』へ移動。入店すると、まず電動の茶筅を見つけて驚いた。メニューを注文し待っているあいだ、電動の茶筅を試させてもらう一幕も。注文したケーキが届くと、きな子が一眼レフで撮影しはじめ、木村は「まさに推し活ですよね」と言いながらその様子を見守る。

それから、木村は抹茶のモンブランタルトやラテを堪能。さらに、“MATCHAショット”で3種の抹茶を飲み比べし、それぞれ全く違う味わいに「こんなに違うんだね」「面白い」と感動していた。

最後に、抹茶はカフェインの含有量が多いため、一気に取りすぎるとクラっとする場合があるときな子から聞き、「今言う？」と驚きながらも、和やかなムードで今回の動画は終了。

コメント欄では、「推し活に付き合ってくれるのキュンとする」「気取らなくなって優しさが溢れてくる人になったなぁ」「否定しないでちゃんと聞いてくれる所が、キムタクの魅力」などの反響が寄せられている。

（文=島田瑛）