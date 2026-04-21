低空域産業が勢いよく発展、空に広がる大湾区「1時間生活圏」―中国

広東省広州市番禺区では、スマートフォンのミニプログラムを使ってヘリコプターを予約し、この「空飛ぶタクシー」に乗り、30分で深セン市まで行くことができる。同省珠海市にある唐家湾港のドローン物流運営拠点では、多くのドローンが新鮮な海産物を搭載して飛び立ち、わずか55分で約100キロメートル離れた広州に直送している。

粤港澳大湾区（広州、仏山、肇慶、深セン、東莞、恵州、珠海、中山、江門の9市と香港、マカオ両特別行政区によって構成される都市クラスター）では、低空域飛行活動による経済形態「低空経済」によってその時間と空間の配分、生産や生活のスタイルが再構築されており、「1時間生活圏」が空に向かって加速度的に広がっている。



低空域移動の生活スタイルは低空域産業の支えがなければ成り立たない。広汽集団傘下の広東高域科技（GOVY）が独自開発した空飛ぶクルマ「GOVYAirCab」が3月に広州市海心沙島で都市中核エリアにおける初めての実飛行デモンストレーションに成功した。同製品はすでに耐空証明取得の段階に達しており、広州の工場では5月に第1号機がラインオフし、年内に大量生産・引き渡しがスタートする予定だ。同社創業者の蘇慶鵬（スー・チンポン）氏は、「将来、空飛ぶクルマの商用化された運営が始まると、利用価格は徐々に下がってチャーター車並みになり、『空飛ぶタクシー』は大衆の手の届く移動手段の選択肢になるだろう」と述べた。（提供/人民網日本語版・編集/KS）