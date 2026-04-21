米１０年債利回り横ばい 原油相場は急伸も小動き＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り横ばい 原油相場は急伸も小動き＝ＮＹ債券概況

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米国債利回り（NY時間16:23）（日本時間05:23）

米2年債 3.721（+0.012）

米10年債 4.255（+0.007）

米30年債 4.885（+0.001）

期待インフレ率 2.357（-0.006）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。再びイラン情勢の緊張が高まる中、原油相場は急伸していたものの、利回りは小動きに留まった。



トランプ大統領がイランとの２週間の停戦延長に否定的な見方を示したことを受け、インフレと金融政策の先行きを慎重に見極めている状況。



今後の材料としては、明日予定のウォーシュ次期ＦＲＢ議長の承認公聴会が挙げられるほか、水曜日に２０年債入札が実施される。



２－１０年債の利回り格差は+５３（前営業日：+５４）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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