◆米大リーグ レッドソックス８―６タイガース（２０日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は２０日（日本時間２１日）、本拠でのタイガース戦に「４番・ＤＨ」で４試合ぶりにスタメン出場。３―３で迎えた７回先頭で迎えた４打席目に中前打を放ち、勝ち越しのホームインをした後、５打席目に左前打を放つなど、今季３度目のマルチ安打を記録。恒例のボストン・マラソン開催日の午前試合で大活躍。４打数２安打２得点１四球で、打率は３割２分４厘となった。

試合後にメディア対応した。主な質疑応答は以下の通り。

―４試合ぶりの先発で、左腕から突破口を開く中前打。

「その前の左腕（ハーター）はシンカー系、その次（ホルトン）はスライダー系、外に逃げる球というのは（頭に）あって。ちょっとボール気味でしたけど、スライダーを狙ってたんで、うまく（ヘッドが）残ったかなと」

―２安打は、共に変化球を上手く捉えて、センターと逆方向に弾き返した。

「バレル率（角度）がまだ少ないんですけど、飛んだコースがいいところだった。結果的にはＯＫっていうところですけどね。まだ自分のスイングには程遠いかなと。ただ、ラインはしっかり出てるんで、ヒットコースには飛んでますけどね。しっかり前で打てているので、ボテボテのゴロとかにはならずに。あれが近くなるとやっぱゴロになったりするんで。しっかりタイミング早めに打つ。 そういうところは大事かなと思います」

―ボストンにとって意味のあるペイトリオッツ・デー。３万４８８０人の観客の前で活躍。

「それだけ期待してくれているファンの方が沢山いるってことは、選手冥利に尽きると思いますし、あとは結果で返すというのが、プレーヤーのいうところだと思いますので、引き続き結果を求めていかないといけない。ここは歴史のあるチームですし」

―明日からのヤンキース戦。

「今年、まだ同地区とはどこも当たってない。ここからやっぱりね、この同地区で勝っていかないと、東地区で勝てないと思うので。今年初のヤンキース戦ですし、盛り上がるように、しっかり勝ち越せるようにと思っています」