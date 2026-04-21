「皆さんの夢を一緒に叶えてあげられなくて、とても悔しい」悲願成就まで２勝足らず…神戸35歳DF酒井高徳の胸中【ACLE】
ヴィッセル神戸が現地４月20日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）準決勝で、前回王者のアル・アハリ・サウジと敵地サウジアラビアで対戦。31分に武藤嘉紀が先制点を挙げるも、62分にガレーノ、70分にアイバン・トニーに得点を許し、１−２で逆転負けした。
クラブ史上初の決勝進出ならず。武藤は号泣し、ピッチ中に悔しさが溢れるなか、右SBで大いに奮闘した酒井高徳は、試合後のインタビューで次のように語った。
「前半から我慢強く戦えて先制点を取れたけど、一瞬の隙を突かれて失点してしまった。こういうアウェーの中でやっていて、そういうのが危ないとチームとして共有していたけど、まだまだ詰めが甘かった。残念ながら負けてしまったけど、チームとして最後まで諦めない姿勢は見せられたかなと思う」
次回大会で雪辱を果たすためには、現在WEST首位を走る、J１百年構想リーグを制す必要がある。
「まず、自分たちがもう１度出場権を獲るために、百年構想リーグでしっかり結果を出さなきゃいけない。この悔しさを全員が感じていると思うので、またここに戻ってこれるように。日本に戻って、しっかりチームとしてアジアを獲るための準備というか、１つ１つの積み重ねをまた日本でやって、この舞台に戻ってこれるように、一生懸命チームとしてやりたい」
この日、30人の神戸サポーターが現地に駆け付けた。また、日本からも中継を通して、深夜にもかかわらず多くの人々が熱い声援を送った。日本代表で42キャップを誇る35歳は、インタビューの最後に感謝の思いを伝えた。
「夜遅くまで僕らのことを遠い日本からサポートしてくれた皆さん、そして現地に来てくれた皆さん。皆さんの夢を一緒に叶えてあげられなくて、とても悔しい思いでいっぱいだけど、皆さんの力があってこそ、ここまで来れた。この舞台に戻ってきて、恩返しできるようにやるしか自分たちの道はない。
今回はここで終わってしまったけど、ここまでの長い道のり、予選からずっと支えてくれたサポーターの皆さんたちのおかげで、今の自分たちのこの舞台があると思っている。悔しい思いはしてしまったけど、本当に心から感謝したい」
アジアの借りはアジアでしか返せない。悔しさを糧に、ヴィッセルはリベンジを誓う。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】これが世界か…アル・アハリFWに凄まじい強烈ミドルを叩き込まれる
クラブ史上初の決勝進出ならず。武藤は号泣し、ピッチ中に悔しさが溢れるなか、右SBで大いに奮闘した酒井高徳は、試合後のインタビューで次のように語った。
次回大会で雪辱を果たすためには、現在WEST首位を走る、J１百年構想リーグを制す必要がある。
「まず、自分たちがもう１度出場権を獲るために、百年構想リーグでしっかり結果を出さなきゃいけない。この悔しさを全員が感じていると思うので、またここに戻ってこれるように。日本に戻って、しっかりチームとしてアジアを獲るための準備というか、１つ１つの積み重ねをまた日本でやって、この舞台に戻ってこれるように、一生懸命チームとしてやりたい」
この日、30人の神戸サポーターが現地に駆け付けた。また、日本からも中継を通して、深夜にもかかわらず多くの人々が熱い声援を送った。日本代表で42キャップを誇る35歳は、インタビューの最後に感謝の思いを伝えた。
「夜遅くまで僕らのことを遠い日本からサポートしてくれた皆さん、そして現地に来てくれた皆さん。皆さんの夢を一緒に叶えてあげられなくて、とても悔しい思いでいっぱいだけど、皆さんの力があってこそ、ここまで来れた。この舞台に戻ってきて、恩返しできるようにやるしか自分たちの道はない。
今回はここで終わってしまったけど、ここまでの長い道のり、予選からずっと支えてくれたサポーターの皆さんたちのおかげで、今の自分たちのこの舞台があると思っている。悔しい思いはしてしまったけど、本当に心から感謝したい」
アジアの借りはアジアでしか返せない。悔しさを糧に、ヴィッセルはリベンジを誓う。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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