「ムラカミは彼の獲得を見送った球団に後悔をさせている」他球団がほぞを噛む、村上宗隆の“爆発力”シーズン58発ペース 　FAやり直せるなら「獲得に動く5球団」も指摘

村上の破壊力抜群の打撃が米球界でも注目を集めている(C)Getty Images

ホワイトソックスの村上宗隆の打撃に再び勢いがつき始めた。

現地時間4月19日に敵地で行われたアスレチックス戦に「3番・一塁」で先発出場。3試合連続の8号本塁打を放った。

【動画】豪快な一振りで右翼席へ！村上宗隆、確信の8号2ランをチェック

4−1で迎えた5回無死一塁で迎えた第3打席。左腕ジェフリー・スプリングスのカウント1−1から投じた真ん中のスライダーを右翼席へと豪快に放り込んだ。打球速度114.1マイル（約183.6キロ）、飛距離425フィート（約129.5メートル）の圧巻の一発だった。

今回のアスレチックスとのカードでは17日に6号満塁弾を放ったことから始まり、18日に7号ソロ、さらに19日に8号2ランと勢いは止まらず。3戦連発は村上にとって開幕以来となった。

日本人選手のルーキーイヤーの最多アーチはエンゼルス時代の大谷翔平がマークした22本で、村上はシーズン58発ペースと倍以上のハイペースで本塁打を量産している。

このパフォーマンスには米メディアも注目。『FANSIDED』では「ムラカミは彼の獲得を見送った球団に後悔をさせている」というタイトルで記事を掲載。現在の村上の置かれた状況についてレポートしている。

記事では、開幕前の村上について「速球が打てない」「三振が多い」「守備難」といった見方があり、移籍市場において「ムラカミへの関心は最小限だった」「彼はあまりにも不安定」とみなされた結果、ホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約54億円）の契約を結んだと伝えた。

しかし、シーズンが始まってみると三振率の高さが目立つ一方で、多くの四球を選んでいることにも言及。さらに、「今のMLBでは、ホームランが王様だ」と強調し、ア・リーグトップのヨーダン・アルバレス（アストロズ）の10号、同2位につけるアーロン・ジャッジ（ヤンキース）の9号にあと1発と迫る村上の爆発力に着目した。