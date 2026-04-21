「ムラカミは彼の獲得を見送った球団に後悔をさせている」他球団がほぞを噛む、村上宗隆の“爆発力”シーズン58発ペース FAやり直せるなら「獲得に動く5球団」も指摘
村上の破壊力抜群の打撃が米球界でも注目を集めている(C)Getty Images
ホワイトソックスの村上宗隆の打撃に再び勢いがつき始めた。
現地時間4月19日に敵地で行われたアスレチックス戦に「3番・一塁」で先発出場。3試合連続の8号本塁打を放った。
【動画】豪快な一振りで右翼席へ！村上宗隆、確信の8号2ランをチェック
4−1で迎えた5回無死一塁で迎えた第3打席。左腕ジェフリー・スプリングスのカウント1−1から投じた真ん中のスライダーを右翼席へと豪快に放り込んだ。打球速度114.1マイル（約183.6キロ）、飛距離425フィート（約129.5メートル）の圧巻の一発だった。
今回のアスレチックスとのカードでは17日に6号満塁弾を放ったことから始まり、18日に7号ソロ、さらに19日に8号2ランと勢いは止まらず。3戦連発は村上にとって開幕以来となった。
日本人選手のルーキーイヤーの最多アーチはエンゼルス時代の大谷翔平がマークした22本で、村上はシーズン58発ペースと倍以上のハイペースで本塁打を量産している。
このパフォーマンスには米メディアも注目。『FANSIDED』では「ムラカミは彼の獲得を見送った球団に後悔をさせている」というタイトルで記事を掲載。現在の村上の置かれた状況についてレポートしている。
記事では、開幕前の村上について「速球が打てない」「三振が多い」「守備難」といった見方があり、移籍市場において「ムラカミへの関心は最小限だった」「彼はあまりにも不安定」とみなされた結果、ホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約54億円）の契約を結んだと伝えた。
しかし、シーズンが始まってみると三振率の高さが目立つ一方で、多くの四球を選んでいることにも言及。さらに、「今のMLBでは、ホームランが王様だ」と強調し、ア・リーグトップのヨーダン・アルバレス（アストロズ）の10号、同2位につけるアーロン・ジャッジ（ヤンキース）の9号にあと1発と迫る村上の爆発力に着目した。
また、「もしFAをやり直せるなら」動く可能性のある5球団についても目を向けている。
記事ではまず、オリオールズに言及。オフの目玉選手といわれたピート・アロンソと5年総額1億5500万ドル（約246億円）で大型契約を結んだことも話題となったが「ムラカミはアロンソの左打ち版であり、5歳若く契約もはるかに安価だった」と指摘し、仮に獲得していたらコスパも良かったとしながら「チャンスを逃した気がする」とまとめている。アロンソはここまで打率.207、2本塁打とスタートダッシュは果たせていない。
ほかにも、チーム本塁打数が少ないレッドソックスやパイレーツ、フィリーズの名前もあげながら、今季から岡本和真が加入したブルージェイズについても考察。
昨年、ワールドシリーズまで進出した球団については、「どの日本人スターがMLBに適しているかについては多くの議論があった」と前置きし、実際に獲得した岡本和真についてはコンタクト率の高さや、十分なパワーを生み出したと評価しながらも「ムラカミはホームランという点では別次元だった」と言及している。
岡本の守備力も認めながら、仮に村上が加入していたら、主砲ブラディミール・ゲレーロJr.とともにクリーンアップを務める可能性もあったとも述べた。
シーズン序盤とはいえ、ルーキーイヤーからメジャーの名だたる強打者と本塁打王争いを繰り広げているのは異例のこと。米球界でも注目度がどんどん高まっている「ムラカミフィーバー」は、これからが本番だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]