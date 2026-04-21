阪神の新外国人、カーソン・ラグズデール投手（２７）＝前ブレーブス＝と門別啓人投手（２１）が、２８日・ヤクルト戦（神宮）から始まる９連戦中にも１軍で先発する可能性が浮上した。ともに開幕２軍も、実戦登板で状態は上向き。１軍の先発陣はルーカスが不調で２軍調整となり、伊原も腰部の張りのため２０日に出場選手登録を抹消された。好調な２人をスタンバイさせ、着実に白星を重ねていく。

４月後半のタイトな日程に向け、好調な投手を抜てきするプランが浮上した。阪神は２８日から移動日なしでヤクルト、巨人、中日とそれぞれ３連戦。現在の勢いを継続するためにも、先発スタッフの確保は欠かせない。

１軍先発陣はルーカスが２軍調整中。ここまで３試合の登板で０勝２敗、防御率５・５２と本来の姿が影を潜めていた。さらに１９日・中日戦に先発した伊原が２回途中で緊急降板。球団は「腰部の張り」と発表し、２０日に出場選手登録を抹消された。

才木、村上の両輪に高橋を加えた３人は盤石。経験豊富な大竹に若手の有望株・茨木が現状の顔ぶれだ。今週は５試合のため枚数はそろうが、来週からの９連戦を考えると２人足りない計算になる。そこで、新外国人のラグズデールと門別に白羽の矢が立ちそうだ。

ラグズデールは開幕を２軍で迎えるも、ここまで４試合で０勝１敗、防御率２・２９と及第点の内容を示している。身長２０３センチの長身から投げ下ろす直球は１５０キロ台を計測。大きく変化するナックルカーブやカットボールとのコンビネーションが真骨頂だ。

直近では１４日のファーム・ソフトバンク戦に先発して６回を３安打１失点にまとめた。打者２６人と対戦して１７人に初球ストライク。４四球を与えた一方、６三振を奪うなど収穫も持ち帰った。

４年目の門別も負けていない。先発した１７日のファーム・広島戦では毎回走者を出しながらも４併殺を奪って、７回４安打無失点。６８球で相手打線を手玉に取った。ファーム交流戦を含めると、ここまで１９イニング連続無失点の“無双状態”。ただ本人は「こっち（２軍）でそんな（数字を）残しても、意味がない。１軍でその結果を残せるように」と早期での昇格を誓っていた。

チームはここまで２０試合を戦って１４勝６敗。首位・ヤクルトに０・５差と、順調な足取りを続けている。“旬”を逃さない投手起用で、大型連休中の戦いを乗り越える。