２１日のＤｅＮＡ戦（横浜）に先発する阪神の才木浩人投手（２７）が２０日、甲子園での投手指名練習に参加し、藤川監督にセ・リーグ最速の通算１００勝をプレゼントすると誓った。ここまで藤川政権は１６３試合で９９勝。女房役として勝利に貢献してきた坂本誠志郎捕手（３２）も通過点と位置づけながら、節目の１勝へ意欲を示した。今季は才木＆坂本バッテリーで２勝をマーク。敵地でも息を合わせ、記念のウイニングボールを渡す。

暖かい甲子園でしっかりと汗を流した。先発登板への最終調整を終え、才木がスッキリとした表情で選手通路へと姿を現す。敵地での意気込みを話した後、藤川監督の通算１００勝がかかっていると知らされると、「早いっすよね」と豪快に笑った。

才木の体感は合っている。ここまで藤川政権となり、１６３試合で９９勝を記録。巨人の原辰徳監督が持つ、１６７試合のリーグ最速記録が見えている。「監督としてのマネジメントは素晴らしいと思いますし、リスク管理も選手ファーストでやってくださる。そういう結果かなと思います」とリスペクトした。

女房役の坂本は少し角度を変えて、１００勝に言及。「１００勝を目指している人じゃないと思う。これも通過点という考え方だと思うし、１００勝にとどまらず、その先を見ていると思うので」と指揮官の思いを代弁した。当然、チームも優勝を目指す中で、ここは通過点。あっさりと今季の１５勝目を記録したい。

ここまで２人のバッテリーは３試合で２勝０敗、防御率１・８０とカード頭に勢いをつけてきた。才木はビジター登板が今季初となるが、横浜スタジアムでは昨季１勝。２４年には完封勝利も挙げている。「嫌な印象はない」と胸を張りながら、「打線がなかなか強い。注意して攻められたら」と警戒も忘れなかった。

チームは３連勝中。全て逆転勝利と勢いに乗るが、先発は１２日の中日戦（バンテリン）で高橋が勝って以来、白星を挙げられていない。２４日は試合がなく今週は５試合だが、２８日からは９連戦。ブルペンの負担を軽減するためにも、長いイニングが期待される。

ハマスタは、藤川監督にとっても思い入れの深い場所。高卒２年目の２０００年３月３１日にプロ初登板を果たし、２００２年７月２１日のプロ初先発も横浜のマウンドに立った。才木が「一発で１００勝を決められるように」と言えば、「目の前の１勝を目指して頑張ります」と坂本。２人で記念球を贈るビジョンは見えている。

◆藤川監督と横浜スタジアム プロ２年目の００年の開幕戦、３月３１日横浜（現ＤｅＮＡ）戦で１軍公式戦初登板を果たした。ＫＯされた先発星野伸の後を受け、２回無失点と無難なデビュー。同年７月２１日のプロ初先発も同球場で、４回２失点で勝敗はつかなかった。通算５４試合に登板し４勝３敗１４セーブ１０ホールド、防御率２・７７。