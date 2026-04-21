Mizuno×ニコライ・バーグマンのブラが主役♡新作コレクション

花の美しさとスポーツの機能性が出会う、特別なコレクションが誕生♡フラワーアーティストの感性とテクノロジーが融合したアパレルは、日常にもアクティブシーンにも寄り添うラインナップ。華やかさと快適さを兼ね備えた一着は、身に着けるだけで気分まで軽やかにしてくれます。自分らしいスタイルを大切にしたい女性にこそおすすめしたい、新しい魅力が詰まったコレクションです。

華やかさと機能性を両立

本コレクションは、フラワーデザインの美しさとスポーツブランドの機能性を融合したアイテムが特徴。

ユニセックスグラフィックTシャツは全4種で、サイズはS・M・L・XL、価格は各9,900円。

鮮やかな花柄やモノクロ調など、多彩なデザインが揃います。

ウィメンズグラフィッククロップドTシャツはサイズS・M・L、ウォームカラーとクールカラーの2色展開で8,250円。

さらに、通気性に優れたウィメンズシアーTシャツ（8,800円）も登場し、軽やかなレイヤードスタイルが楽しめます。

ニューエラ×Hender Scheme初コラボ♡上質レザーが映える大人キャップ登場

主役級のブラ＆タイツに注目

中でも注目は、華やかなカラーが印象的なウィメンズスタイルメイクブラ。サイズはS・M・Lで、ブルー×ライトグレー、ピンク×サーモンピンク、グリーン×ライトグリーンの3色展開、価格は9,900円です。

ミズノ独自の設計で、自然なシルエットと快適なフィット感を実現。

同シリーズのウィメンズフレアタイツ（11,000円／S・M・L）はスタイルアップ効果も期待でき、セットでの着用もおすすめです。

さらに、ユニセックスタックワイドパンツ（13,200円／XS～XL、ブラック・グレー2色）やソックス（2,750円／23-25cm・25-27cm）など、トータルコーディネートも楽しめます。

日常を彩る特別アイテム

アパレルだけでなく、プリザーブドフラワーボックスも登場。サイズ11×11×H9cmで価格は19,800円。デザインはLightlyとBloomyの2パターンで、インテリアとしても華やかな存在感を放ちます。

さらに、コラボ制作時の廃材を活用したキーチェーンやバンドなどのノベルティも用意され、サステナブルな魅力も感じられるラインナップに。日常に彩りを添える特別なコレクションです。

自分らしく輝くスタイルへ

機能性と美しさを兼ね備えた今回のコレクションは、毎日の装いに新しい自信を与えてくれる存在♡アクティブなシーンはもちろん、日常のスタイルにも自然に溶け込みます。

花のようにしなやかで芯のある魅力を引き出してくれる一着を、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。あなたらしい輝きを見つけるきっかけになるはずです。