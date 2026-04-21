ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１５８円台後半での推移となっている。土日にイラン情勢の緊張が再び高まり、今週の停戦期限を前に和平協議の見通しに不透明感が広がった。ただ、為替市場は比較的落ち着いた反応を示し、全体的に以前のような悲観的ムードまでは市場に広がっていない。



この日もトランプ大統領の発言が伝わり、大統領は「停戦はワシントン時間の水曜日の夜に期限切れになるが、停戦延長の可能性は極めてあり得ない」と述べた。ヘッドラインへの反応も見られ、ドル高・円安の動きも一時的に出ていたものの、結局瞬間的な反応に留まっている。



先週のドル円は１５７円台半ばまで一時下げ幅を伸ばしていが、これを受けてオプション市場では円高方向への需要が強まっている。投資家は円の反発に備えたヘッジやポジション構築を行っており、マーケットメーカーもより高いプレミアムを要求。一部からは、１６０円の方向へ上昇する動きを市場は注視しているものの、日本の当局の警告が最終的に為替介入に発展するリスクを真剣に織り込み始めている状況と整合的だとの指摘も出ていた。また、来週の日銀決定会合を前にしたポジショニングの動きも出ていたようだ。



短期金融市場では、今月は据え置きがほぼ確実視されているものの、７月までの追加利上げを９０％超で織り込んでいる状況となっている。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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