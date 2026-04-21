【経済指標】

主な米経済指標の発表はなし



【発言・ニュース】

＊トランプ大統領

・期限までに合意に至らなければ延長する可能性は極めて低い。

・最終的な合意が成立するまでホルムズ海峡は封鎖されたままとなる。

・バンス副大統領が同日中にパキスタンへ向かい、火曜日に再開される交渉に臨む。

・悪い合意を急いで結ぶつもりはない。

・われわれには時間が十分にある。

・４月７日に発表した停戦について問われると延長する可能性は非常に低い。

・停戦期限は水曜日で、ワシントン時間の水曜夜だと説明。



＊ウォーシュＦＲＢ議長候補

・ＦＲＢの独立性は金融政策の範囲を超えるものではない。

・金融政策の独立性を堅持。

・ＦＲＢの独立性は主にＦＲＢ自身にかかっている。

・インフレは選択の問題でＦＲＢは責任を負わなければならない。



＊ラガルドＥＣＢ総裁

・ＥＣＢは状況に応じて対応する。

・経済情勢は依然として極めて不透明。

・紛争が断続的に続く性質上、その影響を測るのは困難。

・戦闘の状況への回帰は容易ではない。

・ユーロ圏はまだ最悪のシナリオには至っていない。

・現時点ではサプライチェーンの混乱を示す兆候は限定的。

・結論を出すには、ＥＣＢはさらなる情報が必要。



＊２３日にイスラエルとレバノンの協議を主催

米国は２３日にイスラエルとレバノンの協議を主催すると伝わった。

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