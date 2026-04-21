巨人・則本昂大投手（３５）が２０日、チームの連敗を止める快投で移籍後初白星を狙う。２１日の中日戦（長野）に先発。登板前日はＧ球場で練習後に長野入りした。ここまで２試合で防御率１・３８と安定感光る新戦力。「勝てるように投球するだけ。早くその球場、マウンド、気候に慣れることが大事。初回の間に順応できるようにしたい」と経験に裏付けられた心得を掲げた。

球団８年ぶりとなる長野オリンピックスタジアムでの主催試合。自身は長野県に「初上陸」だというが、地方球場では通算１３度の先発（５勝８敗）経験がある。「マウンドの軟らかさ、景色。いろいろなものが普段と違う。そのズレをいかに早く察知して修正するか。引き出しの中からコレかなというのを見つけて進められたら」と立ち上がりを警戒した。

前週からカード初戦の先発に回り１４日の阪神戦（甲子園）では６回０封と即期待に応えた。白星こそ逃したが、好投でチームは連敗をストップ。そこから一時３連勝と流れを変えた。「先発は１週間に１回。（連敗の）雰囲気があっても、いい意味で関係ないので。悪い雰囲気の時こそ自分のペースでいけばいい。そんなに嫌な感じはしない」。楽天時代から幾度となく連敗を止めてきた“ストッパー”らしく集中力を高めた。

中日との対戦は今季２度目。前回２日は７回２失点の熱投実らず黒星を喫した。「早めに（初勝利）できればいいなと思いますけど運もあるので。一番はチームが勝つこと。優勝するためにジャイアンツに来たので」。味方の援護も信じ、必勝を期した。（堀内 啓太）