◆米大リーグ レッドソックス８―６タイガース（２０日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は２０日（日本時間２１日）、本拠でのタイガース戦に「４番・ＤＨ」で４試合ぶりにスタメン出場した。３―３で迎えた７回先頭で迎えた４打席目に中前打を放ち、勝ち越しのホームインをした後、５打席目に左前打を放つなど、今季３度目のマルチ安打を記録。恒例のボストン・マラソン開催日の午前試合で大活躍。４打数２安打２得点１四球で、打率は３割２分４厘となった。

吉田のバットが、突破口を開いた。３―３で迎えた７回。タイガースは今季９試合に登板し、防御率０・９６と安定の左腕ホルトンを３番手で投入。吉田は０―１からの２球目。外角へのスイーパーにバットを合わせ、中前に弾き返した。

「ちょっとボール気味でしたけど、スライダーを狙っていたので、上手く（ヘッドが）残ったかなと」と吉田。四球と内野安打などで一死満塁とすると、代打ラファエラの右前打で勝ち越しのホームイン。その回、一挙３得点の起点となった。

「左対左」で結果を出した吉田に対し、コーラ監督は「あの状況で（マッチアップは）関係ない。ここまで彼は、やるべきことをこなしてくれている。最初の打席もフルカウントから四球を選んだ。彼は、今、非常にいい状態だ」と満足そうだ。

この４連戦、タイガースはスクバル、バルデスと左腕先発が続き、前日まで３試合連続ベンチスタートだったが、勝負どころで左腕を攻略。今季２２戦目で先発起用は９試合目と、出場機会に恵まれないが、今季初の打順４番に座れば、この通り。８回の第５打席は、右腕アンダーソンのチェンジアップを逆方向に弾き返し、マルチ安打を達成。３連打で７点目のホームを踏み、今季初のマルチ得点も記録した。「飛んだコースが良かったのは、結果的にＯＫ。まだ自分のスイングには程遠いですが、ラインはしっかり出ているので、ヒットコースに飛んだ。ゴロにならずに（内野を）越えたのは、やっぱり、前でしっかり打てているので。あれが近くなるとゴロになる。しっかりタイミングを早く打つというところが大事かなと思います」と、内容にも手応えを感じている。

この日は、マサチューセッツ州の休日「ペイトリオッツ・デー」。地元では今年で第１３０回となる恒例のボストン・マラソンが開催され、試合開始時間は午前１１時１０分の午前試合となったが、２児のパパである吉田は「いつも朝は早く起こされるので（笑）」。

２０１３年の同大会では爆弾テロ事件が勃発。当時のスローガン「ＢＯＳＴＯＮ ＳＴＲＯＮＧ」のワッペンを左胸に付けた特別ユニホームで戦い、１９１２年４月２０日開場で現存するメジャー最古の球場である「フェンウェイパーク」の１１４歳の誕生日を、吉田はバースデー・マルチで飾った。

直近の８試合中７試合で安打を記録し、４月５日以降、打率は４割４分。ＯＰＳは１・０７７。吉田が打席に入るたび、ファンの歓声も大きかった。「期待してくれているファンの方がいるのは、選手冥利に尽きる。それを結果で返すのが、プレーヤーの務めだと思いますので、引き続き結果を求めていきたい」

２１日からは宿敵ヤンキースを本拠に迎える。今季９カード目で初のア・リーグ東地区の同地区対戦だ。「ここから、同地区で勝っていかないといけない。盛り上がるように、しっかり勝ち越せるようにしたい」と意気込んだ。