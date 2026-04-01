米国によるイラン攻撃に対し、欧州各国で批判が高まり、トランプ米大統領と良好な関係にあった右派勢力までも距離を取り始めた。

軍事作戦が国際的な支持を得られていないのは明らかだ。戦闘終結を急がなければ、米国やトランプ氏の威信がさらに傷つくのは避けられないだろう。

欧州右派の「トランプ離れ」が加速する契機となったのが、カトリックの最高指導者ローマ教皇レオ１４世が、イラン攻撃の停止を訴えたのに対し、トランプ氏が批判を繰り返したことだ。

トランプ氏は教皇がイランの核保有を容認していると一方的に主張し、「弱腰だ」と非難した。

さらにトランプ氏は、自身をイエス・キリストに見立てたような画像をＳＮＳに投稿した。欧州に加え、トランプ氏の支持基盤である米国のキリスト教保守派からも「不謹慎だ」と批判を浴びた。

これを受けて、イタリアのメローニ首相は「教皇が戦争を非難するのは当然だ」と述べ、トランプ氏の教皇批判は受け入れられないと反発した。

メローニ氏は右派系の指導者で、トランプ氏と良好な関係にある数少ない欧州の首脳だった。

だが、イタリアは首都ローマに教皇庁があり、カトリック信者が圧倒的に多い。教皇への敬意を欠くトランプ氏の言動を看過するわけにはいかなかったのだろう。

このほか、これまでドイツでトランプ氏との連携を掲げてきた排外的な強硬右派「ドイツのための選択肢」や、英国の右派「改革党」の党首らも、イラン攻撃について「作戦には計画性がない」などと批判を始めた。

これらの党は、トランプ氏の「自国第一」主義やポピュリズム（大衆迎合主義）的な手法を取り入れ、欧州連合（ＥＵ）との連携や国際協調に背を向けてきた。

だが、ハンガリーで今月行われた議会選では、トランプ政権の支援を受けたオルバン首相の与党が惨敗した。各国右派は、トランプ氏への近さはむしろ不利になる、との判断を強めたとみられる。

米国内でも、トランプ氏の支持率は２期目で最低水準にある。ホルムズ海峡封鎖の影響で、原油などの物価が高止まりし、１１月の中間選挙で与党・共和党に不利になるとの見方が強まっている。

イランを巡る停戦は、間もなく期限を迎える。イランと合意に至らず米国が攻撃を再開すれば、泥沼化は避けられまい。トランプ氏は早期収拾を目指すべきだ。