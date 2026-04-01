イラン情勢による世界経済の先行き不安が強まっている。

にもかかわらず、米国は国際協調の要である主要２０か国・地域（Ｇ２０）会議を軽視する姿勢をあらわにした。

各国・地域は、米国に早期の戦闘終結を求めると同時に、エネルギー危機に対処する施策を検討していかなければならない。

Ｇ２０の財務相・中央銀行総裁会議がワシントンで開かれ、中東情勢の早期の沈静化が必要との考えで一致した。しかし、共同声明も議長総括も出さなかった。

今年の議長国は米国が務めているが、ベッセント財務長官は会議を途中で退席し、慣例となっている議長国の記者会見も開かなかった。これでは議長国の責務を果たしているとは到底言えない。

米国は世界最大の経済大国であるだけでなく、中東を混乱させた当事者でもある。本来は指導力を発揮すべき局面であるはずだ。

また、今回は南アフリカの参加がなかった。トランプ大統領が南アが白人を迫害していると一方的に批判していたことから、米側が参加に難色を示した結果とみられている。トランプ氏の批判は広く理解を得ているとは言い難い。

米国は１２月の首脳会議には、南アの参加を認めるべきだ。

国際通貨基金（ＩＭＦ）が提示した経済予測は厳しい。

紛争が短期に終結すれば今年の世界経済の成長率は３・１％の見通しだ。しかし、長期化すれば今年と来年の成長率は約２・０％まで減速し、世界経済は景気後退に近い状況に陥るという。

特に、石油備蓄が脆弱（ぜいじゃく）なアジアやアフリカなど新興・途上国への打撃が大きい。石油などから作られる肥料の供給停滞による食料危機への懸念もある。

Ｇ２０は、米国や日本、欧州などの先進国と中国やインドなど新興国が一堂に会する枠組みだ。２００９年以降、経済を討議する主要な場と位置づけられている。世界経済を下支えする責任は重い。

分断が深まる中で、日本が各国の結束や協調をつなぎ止める役割を果たすことが重要だ。片山財務相はアジア諸国の原油調達などのために約１００億ドル（約１・６兆円）の金融支援を表明した。

医療など石油関連物資の供給網は域内で密接な結びつきがあり、日本にとっても重要物資の調達強化に資する。互恵的な精神を体現する支援策として評価したい。

Ｇ２０も危機の状況を踏まえながら、石油関連製品の融通や金融面の支援策などを練るべきだ。