◇東京六大学野球第2週最終日 早大7―4東大（2026年4月20日 神宮）

3回戦1試合が行われ、2季ぶりの優勝を目指す早大は7―4で東大に逆転勝ちし、2勝1分けで勝ち点1とした。仙台育英（宮城）出身の2番・湯浅桜翼内野手（2年）が6回に決勝の中越え2点二塁打を放ち、8回には同校出身の8番・川尻結大捕手（1年）がリーグ戦初本塁打となる中越えソロをマークした。

「仙台育英祭り」を豪快なバックスクリーン弾で締めた。2点リードの8回。8番・川尻が中越えにダメ押しのリーグ1号を運び「伸びてくれって感覚でずっと走っていました。雰囲気をかみしめながらフワフワ走りました」と振り返った。

早大選手による1年春開幕週の本塁打は、07年の原寛信以来19年ぶり。

また、仙台育英で1学年先輩だった2番・湯浅が6回に決勝打を放ち、2学年上の捕手・尾形が5投手を好リードで逆転勝利に貢献。小宮山悟監督は「（仙台）育英祭り。期待通りの活躍をしてくれた」と笑みを浮かべた。仙台育英・須江航監督は「彼らの活躍による発信が今の選手に“僕も神宮でやれる”と思わせてくれます」と教え子たちの活躍に目を細めた。（柳内 遼平）