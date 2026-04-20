日本新聞協会は２０日、生成ＡＩ（人工知能）を使った検索サービスで報道機関のニュース記事などが無断で利用されている恐れがあるとして、許諾を得た上での利用と、国に早急な制度整備を求める声明を発表した。

米グーグルのＡＩ検索では事実上、報道機関側が記事などの利用を拒否できない状況にあるとして、同社に利用を拒否できる仕組みの早期導入を求めた。

声明では、ＡＩ検索サービスで報道機関が知らないうちにコンテンツを取得されたり、利用拒否の意向を無視されたりする事例が広がっていると指摘。ＡＩ検索の拡大で報道機関のコンテンツへの「ただ乗り」や著作権侵害のリスクが深刻化しているとして、「報道機関の経営基盤を脅かしている」と訴えた。

特にグーグルは、通常の検索向けとＡＩ検索向けで分けずにコンテンツを収集しており、報道機関がＡＩ検索のみを拒否することができない仕組みを問題視。「検索の支配的な地位を背景にＡＩ検索へのコンテンツ提供を強要するもので、独占禁止法の優越的地位の乱用が疑われる」と主張し、早期の改善を求めた。

この問題をめぐっては、報道機関のニュース記事を無断利用している恐れがあるとして、昨年１２月に公正取引委員会が調査を開始した。英国の競争当局もＡＩ検索に関連し、グーグルに対して是正策を提案している。日本新聞協会はそうした提案などを踏まえ、ＡＩ検索への利用を拒否できる措置の導入や、コンテンツ利用の透明性向上が必要だと訴えた。