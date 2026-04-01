フリーアナウンサーの有働由美子、２０ｔｈ Ｃｅｎｔｕｒｙの井ノ原快彦がこのほど、都内でテレビ朝日系の新番組「有働イノッチの探険！世界遺産」（２４日・後８時）の取材会に出席。井ノ原は“先輩俳優”として、有働がＴＢＳ系「時すでにおスシ！？」（火曜・後１０時）で女優デビューしたことに言及した。

井ノ原は、有働の演技に感想を求められると「素晴らしかったです。何の役だったけな、美人ということだけは分かってるんですよ…。コーディネーターだっけ！？」と問いかけ。すかさず有働は「全然違う。難しい言い逃れをしようとしてる」とツッコミを入れた。

２０１０〜１８年まで共演したＮＨＫ「あさイチ」以来８年ぶりの共演だったが、この日も軽妙なやり取りは健在だった。有働は「朝ドラ受けで一番おいしいのはヒロインの親友役じゃないかと話していたら、（まさか自分に）ヒロインの親友役が来て…」と告白。井ノ原が「録画しているので、家に帰って見ておきます」と告げると、有働は間髪入れずに「見なくて大丈夫です」と返し、笑いを誘った。

有働はドラマに加え、４月からはテレビ朝日系の新番組「有働由美子の健康案内人！」（月〜金曜・前９時５５分）に出演中。アナウンサー業以外に挑戦する理由を「『お前なんかが』と言われるって気にしていたけど、もうあと数年で６０（歳）になるでしょ？友だちも（病気で）亡くなったりして、そんな命も長くない（かもしれない）し、お声かかるのもそう長くないぞと思って、声かけていただくのは全部やろうと飛び込んでみました」。

出演中の「−おスシ！？」に関しては「できたか分からない」と謙遜しながらも「『あさイチ』では知らない世界のことを知らないままに聞いていたけど、（演技を経験したことで）俳優さんにお話を聞く時に『このこと言っているんだ』と分かる」と充実感を漂わせていた。