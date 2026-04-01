フリーアナウンサーの有働由美子（５７）、２０ｔｈ Ｃｅｎｔｕｒｙの井ノ原快彦（４９）がこのほど、都内でテレビ朝日系特番「有働イノッチの探険！世界遺産」（２４日・後８時）の取材会を行い、２０１０〜１８年にＮＨＫ朝の情報番組「あさイチ」で共演して以来８年ぶりにタッグを組んだ。

初めての“二人旅”。２泊４日の強行スケジュールで訪れたのは米ハワイ島だった。井ノ原の「僕は全くブランクを感じなかった」という言葉通り、会見でも息はピッタリ。有働は「（イノッチに）ヒゲが生えてる！」とハワイロケとの違いを口に。「（現地では）少しは照れや遠慮があるかなと思ったけど、ＶＴＲを見たらイノッチが自然と手を差し伸べてくれて（それを）当たり前みたいに（寄り添って）いって」と語り、自身の振る舞いを笑った。

有働は「（井ノ原が）ロケ中、絶対にオンエアにならないでしょってところで（スタッフさんに）あだ名をつけて笑わせてくる」と変わらない姿を告白。これまでの共演ではその模様がカットされることが多かったが、井ノ原は「（この番組では）全部使ってる。『どうせ落とされる』と思って言っていることが、全部使われていて面白い」と満足げだった。２人は８年ほどパートナーを組んでいたが、井ノ原は新たな一面を発見したようで「移動中にずっとウクレレを弾いていて。すごくかわいらしくて、こういう感じもあるんだな」。これには、有働も「ウクレレはスタッフの誕生日に『ハッピーバースデートゥーユー』を歌うために持ち歩いているんです！」とうれしそうに笑った。

番組名にちなみ、有働は自らの人生に影響を与えた「遺産（＝功績、業績）」を「イノッチ」と回答した。「会ってなかったら、絶対に今もＮＨＫにいる」と告白。「ＮＨＫは、どんなバラエティーでも正しく出さなきゃいけないのがアナウンサーの使命。でも、イノッチに出会って『笑いたい時は笑う』『泣きたい時は泣く』と。人としての価値観もそうだし、幅を広げてもらった」と感謝した。対する井ノ原は「浮いていたとは言わないけど、めちゃめちゃ自由な人だった」と冗談交じりに明かし、「切り返しがいくらでもできるすごい人。勉強になる」と賛辞を惜しまなかった。

井ノ原は５月３１日に活動を終了する後輩の嵐についても言及した。Ｖ６のバックダンサーや、自身原案の映画「ピカ☆ンチ（ＰＩＫＡ☆ＮＣＨＩ）」出演など交流は深く「ずっと応援しているし、寂しさも感じている」とポツリ。「嵐の活動はなくなるけど、嵐がなくなるわけじゃない。このまま嵐の思い出を大切に残してほしい」とファンに寄り添っていた。（中西 珠友）

〇…同番組は単発番組で今後は未定という。次のチャンスがあれば、有働は「（１人で行くにはリスクがある）危ない場所か、世界遺産＆お酒（に行ってみたい）」と提案。「お酒を飲んでも文句を言われないようなシチュエーションの世界遺産に行って」と構想を明かした。井ノ原はスペイン・バルセロナを挙げ「（２１年１１月のＶ６解散前に）６人でプロモーションビデオを撮ろうと思っていたけど、コロナになって行けなくなってしまったので。世界遺産の近くで探してもらって後付けみたいな。スタッフさん、今のことを全てまとめて第２弾を考えて」と熱望した。