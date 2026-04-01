巨人の阿部慎之助監督（４７）が２０日、計４選手の入れ替えを行った。ドラフト５位の小浜佑斗内野手（２４）＝沖縄電力＝と小林誠司捕手（３６）が２１日の中日戦が行われる長野に移動して１軍に合流した。代わって山瀬慎之助捕手（２４）と丸佳浩外野手（３７）が登録を抹消された。すでに今季はドラフト１位の竹丸ら新人４選手がデビュー。小浜も続いて４月中に新人５人が１軍出場すれば、ドラフト制後球団初となり、新生・阿部巨人にまた新風が吹く。

新たなブレイク候補が１軍に合流した。小浜が決意に満ちた表情で東京駅に姿を見せた。北陸新幹線で長野に移動し「初めての１軍の公式戦なので、食らいついてやっていければと思います」と熱い気持ちを口にした。

ドラフト５位ルーキーのプロ初出場は歴史的な事象に直結する。巨人はここまで１９試合を終えたが、開幕投手のドラフト１位・竹丸、リリーフでデビューから７試合無失点の同２位・田和、外野の守備など途中出場で４試合に出場した同４位の皆川が１軍登録中。２軍調整中の同３位・山城も３月２９日の開幕３戦目の阪神戦に先発した。小浜を含め新人５選手が４月中にデビューとなれば、ドラフト制後では球団初の快挙になる。

「新しくチームを作る」と掲げる阿部監督は多くの若手にチャンスを与えていて、それを象徴するような“記録”だ。「竹丸をはじめ同期のみんなが１軍で頑張ってきたところは見ていました」と小浜。同じ寮で生活する仲間の姿に刺激を受けてきたという。

２月のキャンプから１軍でプレーしたが、オープン戦９打数無安打で３月中旬に降格。２軍では同１４日のファーム・リーグ開幕戦オイシックス戦（Ｇタウン）で３ランを放つなど、打率２割７分１厘、２本塁打でファーム中地区トップの１４打点とパンチ力のある打力に磨きをかけてきた。先週も出場５試合で１１打数４安打と好調を維持している。

俊足強肩で守備と走塁も持ち味。現状１軍は浦田、門脇、宇都宮が二塁候補に挙がるが、いずれも左打者で、小浜は二遊間と三塁も守れる貴重な右打者。相手先発が左腕の試合などで十分チャンスがありそうだ。

チームはここまで１０勝９敗でリーグ３位。フレッシュな力が１軍に加わり、新生・阿部巨人がさらに活性化する。（片岡 優帆）

◆小浜 佑斗（こはま・ゆうと）２００１年１０月５日、沖縄・宜野湾市生まれ。２４歳。嘉数中時代は宜野湾ポニーズでプレー。中部商、沖縄電力を経て昨年ドラフト５位で巨人入団。１８０センチ、８６キロ。右投右打。背番号３３。特技は指笛。今季年俸は１０００万円（推定）。