城東（東京）を卒業後に米球界へ挑戦し、現在はウィチタ州立大でプレーする林平太郎投手（２２）が、５月の大学卒業後の進路としてＮＰＢ、社会人野球など日本球界でのプレーを目指していることが２０日、分かった。関係者によるとＮＰＢの複数球団が興味を示しており、今秋ドラフトで“逆輸入”として指名を受ける可能性もありそうだ。

林は城東で１年秋からエースを務めた左腕。２０年夏の東東京大会では準々決勝で関東第一に敗れたものの、“都立の星”を８強入りへとけん引した。２２年３月に同校を卒業し、同年秋から２年制の米アリゾナのフェニックス短大へと進学。２４年に同短大を卒業後、ＮＣＡＡ（全米大学体育協会）一部のニューヨーク州・ワグナー大学へ進学し、２５年は先発として１０試合に登板した。

シーズン後の同年秋には、１９８９年に全米大学選手権（カレッジワールドシリーズ）を制した古豪・ウィチタ州立大学へと転校した。今季はリリーフを任され、シーズン途中の３月下旬に首脳陣の提案で上手投げから横手投げに転向。直近９試合では２失点（自責１）と飛躍的に投球内容が向上し、今月上旬には自己最速を更新する８９・５マイル（約１４４キロ）を計測した。

右足を一塁側に踏み出す独特なインステップ投法に加え、ＮＰＢでも希少な左横手から繰り出すスライダーとツーシームは魅力。横手投げの経験が浅いだけに伸びしろも十分で、５月まで行われるリーグ戦でのアピール次第では、さらに注目を集める可能性もある。

◆林 平太郎（はやし・へいたろう）２００３年１２月２２日、東京都生まれ。２２歳。６歳から野球を始める。２３年３月に城東を卒業し、同年秋に米アリゾナ州・フェニックス短大へ進学。その後は、ニューヨーク州・ワグナー大、ウィチタ州立大学でプレー。１８１センチ、９０キロ。左投左打。