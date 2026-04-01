オリックス・田嶋大樹投手（２９）が２０日、今季２度目の先発となる２１日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）を前に「トレーニング改革」を行ったと明かした。３月２９日の開幕３戦目・楽天戦（京セラＤ）では１回２失点と振るわず、翌３０日に出場選手登録を抹消。「うまくいっていなかったので見直した。新人に戻った感じ」と、オフから取り組んできたコンディショニングに「軌道修正」をかけた。

キャリアを重ねる中で体全体が硬くなってきたと自覚し、開幕前は柔軟系のメニューを重点的に消化。しなやかさを手に入れた一方で「柔軟だけだと出力が下がっちゃう」とパワー不足を痛感したという。ファーム調整中は３年目の２０年以来、６年ぶりにトレーナーの指示を仰ぎ、例えばポール間走では「３５秒以内×８本」をノルマに設定。柔軟とウェートトレーニングを両立させることで球の強さを取り戻し、１２日の２軍・ソフトバンク戦（杉本商事ＢＳ）では５回１失点ときっちり状態を上げてきた。

この日は大阪・舞洲で調整した。「あと１０年は１軍にいたい。目の前のことを黙々とやるのが僕のスタイル」。宮城が左肘内側側副じん帯損傷で離脱し、九里や曽谷らと奮闘が期待される存在。マウンドで「必殺クロスファイア」の進化を証明する。（南部 俊太）