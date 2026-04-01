有働由美子（57）と井ノ原快彦（49）が世界遺産を旅するテレビ朝日系のスペシャル企画「有働イノッチの探険！世界遺産」が24日午後8時から放送される。NHK「あさイチ」でMCを務めていた名コンビが8年ぶりに復活。このほど本紙などの取材に応じた。 米ハワイを舞台に、キラウエア火山など2人が目の当たりにした自然の壮大さや感動を伝える番組。番組内では有働が衝動買いしたウクレレを使って2人で弾き語りをしたりと、当時と変わらず全力で番組作りを楽しんでいる。

8年のブランクを感じさせないあうんの呼吸は健在。井ノ原が「前に一緒にやってた時間が本当に濃い時間だったからこそ、本当に忘れられない関係性。もうポジションが決まってるっていう感じがしますね」と語れば、有働も「確かに」とうなずいた。

互いに大きな変化は感じてはいないが、有働は放送中のTBS系「時すでにおスシ！？」（火曜午後10時）で連続ドラマデビューを飾ったばかり。主人公（永作博美）の親友・磯田泉美役としてレギュラー出演中だ。過去に映画歴はあるが、連ドラ出演には「そんなんやったら『お前なんか』って言われるって人目を気にしてたんです」と当初は尻込みした。ただ「もうあと数年で60歳。周りも友達も亡くなったりとかして、そんなに命も長くないし、お声かけていただくの全部やろうと思って」。人生をかけ、思い切って飛び込んだ。

演者側にまわったことで得た知見もある。「あさイチ」では俳優らに対し役作りなどを質問していたが、「知らない世界のことを知らないまま聞いてました」と素直に振り返る。今作の現場で演技の基本や役作りを学び、「私は一生懸命決まったことを言う、みたいな感じですけど…。それが知れてよかったです」とキャスター業への還元も感じている。

1991年（平3）にNHK入局し、2018年3月末で退局。フリーアナウンサーとして活動の幅、選択肢を広げている。そんな盟友の姿に、井ノ原は「すごく刺激になりますね」と断言。「まだまだきっとお元気でいらっしゃると思いますけど」と見守りつつ、有働の奮闘が収められたドラマについて「これからちゃんと見ます」と約束していた。