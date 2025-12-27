タレントのマツコ・デラックス（53）が20日に放送されたMCを務める日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）を今週も欠席した。

首の緊急手術を受けたため3月16日の放送回から6週連続の欠席となっている。生放送のTOKYO MX「5時に夢中!」には13日から復帰しているが、収録の関係もあり「月曜から夜ふかし」は欠席が続いている。

SUPER EIGHTの村上信五は「マツコから伝言を預かってまして。皆様に。何か言いたいことはあるか？とメールを打ちましたら“愛してます(笑)”って。こんなジョーク、言うたことないやろ」と語った。

さらに「ほんまに俺が復帰して楽しみなのが、髪形と体形」と言い、「心配という意味で、動かないことで食事とかもある程度は制限してるやろうから。でも、大きなってたら怖いやん。かといって、めっちゃやせてたら、やせてたで心配…。想像してまうけど、ほんまに心配やんか！」と観客に向けて話した。

だが「メールだけ見てたら、めちゃくちゃ元気やから、まあまあ、安心はしてるんやけど、そこのビジュや、ほんまに」と続けた。

また「出会ってから、こんなに謝られたことないっていうくらい。入院してまもなくやな。直後は“申し訳ない、申し訳ない、一人でこんな…本当に申し訳ない”言うから、もっと早よ言うてほしかったなって思うぐらい」と、マツコとのやり取りを明かしていた。