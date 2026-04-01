ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は小幅安 シカゴ日経平均先物は５万９２６５円
NY株式20日（NY時間15:15）（日本時間04:15）
ダウ平均 49415.54（-31.89 -0.06%）
ナスダック 24390.88（-77.60 -0.32%）
CME日経平均先物 59265（大証終比：+365 +0.62%）
欧州株式20日終値
英FT100 10609.08（-58.55 -0.55%）
独DAX 24417.80（-284.44 -1.15%）
仏CAC40 8331.05（-94.08 -1.12%）
米国債利回り
2年債 3.712（+0.004）
10年債 4.247（-0.001）
30年債 4.879（-0.005）
期待インフレ率 2.358（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.980（+0.020）
英 国 4.834（+0.072）
カナダ 3.441（-0.007）
豪 州 4.937（-0.058）
日 本 2.386（-0.026）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝88.96（+5.11 +6.09%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4838.40（-41.20 -0.84%）
ビットコイン（ドル）
76398.75（+1733.57 +2.32%）
（円建・参考値）
1213万3649円（+275326 +2.32%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49415.54（-31.89 -0.06%）
ナスダック 24390.88（-77.60 -0.32%）
CME日経平均先物 59265（大証終比：+365 +0.62%）
欧州株式20日終値
英FT100 10609.08（-58.55 -0.55%）
独DAX 24417.80（-284.44 -1.15%）
仏CAC40 8331.05（-94.08 -1.12%）
米国債利回り
2年債 3.712（+0.004）
10年債 4.247（-0.001）
30年債 4.879（-0.005）
期待インフレ率 2.358（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.980（+0.020）
英 国 4.834（+0.072）
カナダ 3.441（-0.007）
豪 州 4.937（-0.058）
日 本 2.386（-0.026）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝88.96（+5.11 +6.09%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4838.40（-41.20 -0.84%）
ビットコイン（ドル）
76398.75（+1733.57 +2.32%）
（円建・参考値）
1213万3649円（+275326 +2.32%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ