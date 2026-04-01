NY株式20日（NY時間15:15）（日本時間04:15）
ダウ平均　　　49415.54（-31.89　-0.06%）
ナスダック　　　24390.88（-77.60　-0.32%）
CME日経平均先物　59265（大証終比：+365　+0.62%）

欧州株式20日終値
英FT100　 10609.08（-58.55　-0.55%）
独DAX　 24417.80（-284.44　-1.15%）
仏CAC40　 8331.05（-94.08　-1.12%）

米国債利回り
2年債　 　3.712（+0.004）
10年債　 　4.247（-0.001）
30年債　 　4.879（-0.005）
期待インフレ率　 　2.358（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.980（+0.020）
英　国　　4.834（+0.072）
カナダ　　3.441（-0.007）
豪　州　　4.937（-0.058）
日　本　　2.386（-0.026）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝88.96（+5.11　+6.09%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4838.40（-41.20　-0.84%）

ビットコイン（ドル）
76398.75（+1733.57　+2.32%）
（円建・参考値）
1213万3649円（+275326　+2.32%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ