きょうのポンドドルは買い戻しが膨らみ、１．３５ドル台半ばまで一時買い戻された。リバウンド相場は継続しているものの、先週は１．３６ドルで上値を抑えられ、本日は１．３４ドル台に一時下落する場面も見られた。



ポンドについては来週の英金融政策委員会（ＭＰＣ）が注目となるが、アナリストからは、英中銀は様子見姿勢を強化するのではとの見方が出ており、よりハト派的なトーンを示したいと考えている可能性があると指摘。先月のＭＰＣ後、投資家は複数回の利上げを織り込んでいたが、その後の委員のコメントや停戦、エネルギー価格下落を受けて、こうした織り込みは縮小したという。



英国債が不安定に推移する中、英中銀は投資家を落ち着かせたいと考えているだろうと述べている。今週発表される３月の消費者物価指数（ＣＰＩ）や１２－２月の雇用統計は、イラン紛争ショックの波及効果については、ほとんど示されないだろうとも述べた。「現時点で分かっていることを踏まえると、少なくとも今後数回のＭＰＣで利上げに必要な５票を集めるのは難しいように見える」と指摘している。



GBP/USD 1.3539 GBP/JPY 215.07 EUR/GBP 0.8706



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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