武藤涙止まらず…神戸、昨年川崎Fが敗れた王者に阻まれ決勝進出ならず「またこの舞台に戻ってこれるように」
[4.20 ACLE準決勝 神戸1-2アルアハリ・サウジ ジッタ]
5大会ぶりの準決勝へと勝ち上がったヴィッセル神戸だが、アルアハリ・サウジ(サウジアラビア)に無念の逆転負けを喫した。
前回大会決勝で川崎フロンターレを破って優勝していたディフェンディングチャンピオン相手にも堂々とした戦いぶりをみせた。前半31分にはセットプレーからFW武藤嘉紀が決めて先制。しかしFW佐々木大樹のシュートがクロスバーに当たるなど追加点を決め切れずにいると、後半17分、そして26分に失点して競り負けた。
試合終了直後には人目を隠さず号泣する武藤の姿も印象的だった。インタビューに答えたDF酒井高徳は「一瞬の隙を突かれて失点してしまった。まだまだ詰めが甘かった」と肩を落とすも、「この悔しさは全員が感じていると思う。またここに戻って来れるように。アジアを獲るための準備をしてこの舞台に戻ってこれるようにチームとして一生懸命にやりたい」と前を向いた。
5大会ぶりの準決勝へと勝ち上がったヴィッセル神戸だが、アルアハリ・サウジ(サウジアラビア)に無念の逆転負けを喫した。
前回大会決勝で川崎フロンターレを破って優勝していたディフェンディングチャンピオン相手にも堂々とした戦いぶりをみせた。前半31分にはセットプレーからFW武藤嘉紀が決めて先制。しかしFW佐々木大樹のシュートがクロスバーに当たるなど追加点を決め切れずにいると、後半17分、そして26分に失点して競り負けた。
試合終了直後には人目を隠さず号泣する武藤の姿も印象的だった。インタビューに答えたDF酒井高徳は「一瞬の隙を突かれて失点してしまった。まだまだ詰めが甘かった」と肩を落とすも、「この悔しさは全員が感じていると思う。またここに戻って来れるように。アジアを獲るための準備をしてこの舞台に戻ってこれるようにチームとして一生懸命にやりたい」と前を向いた。