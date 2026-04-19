ボートレース大村の「ルーキーシリーズ第9戦 スカパー！・JLC杯オール進入固定」が4日目を迎える。注目は11Rだ。

ここは鰐部で堅い。決してエンジンが出ているわけではないが、対戦相手で強烈に出ている選手は見当たらない。スタート力を発揮して一目散の逃走劇を披露する。次位争いは大混戦。実力的には相手は青木だが、とにかく足が弱い。差す高井が追走一番手。大森は先に握ってどこまで食い下がれるか。

＜1＞鰐部太空海 伸びに寄せてみたが大して伸びなかった。全然、乗れなかったのでペラは戻す。ペラを戻しても特徴なく足は普通。

＜2＞高井駿弥 タイムがずっと出ていないので直線は一緒か少し劣勢。また変なところが出たらペラをやる。

＜3＞大森翼 一番しっくり来ていたけどターン回りの押し感だけがなかった。レース後にリング2本入れてみた。

＜4＞青木蓮 エンジンは良くない。波を越えられないしレース足が良くない。パワーがない。

＜5＞仲本舜 直線は普通の人と変わらないけど、いい人がいるから弱く見える。出足や行き足は悪くない。

＜6＞大島隆乃介 足は変わらずちょっとずついい。インから負けたのは自分の問題。