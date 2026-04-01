本拠地オセール戦

サッカーのフランス1部リーグ・アンのモナコは19日、本拠地でオセールと対戦し、2-2で引き分けた。中継には、昨年12月に左膝前十字靱帯を断裂し、戦列を離れているサッカー日本代表MF南野拓実の姿も。「タキ待ってるぞ！」「見守ってくれてありがとう泣」と歓喜の声が上がっている。

31歳の南野は昨年12月に行われた公式戦で左膝を負傷。前十字靱帯断裂と診断され、長期離脱となった。負傷からおよそ4か月。本拠地スタッド・ルイ・ドゥのスタンドで観戦している姿が中継に映し出された。

スポーツチャンネル「DAZN」の日本版アカウントが「タキがスタジアムに」「欧州CL出場を狙うチームを見守る」などと記して映像を公開。ファンからは「タキ待ってるぞ！」「見守ってくれてありがとう泣」「モナ王がいる タキ！」「あー オフサイか 言うてるな 間に合って欲しいな」といったコメントが寄せられた。

3月26日には自身のインスタグラムでランニングに励む様子を公開。左足には傷跡が残るものの、笑顔を覗かせていた。

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は史上初の3か国（米国・カナダ・メキシコ）共催で、48チームが参加する過去最大規模の大会となる。6月11日に開幕し、決勝は7月19日に行われる。



（THE ANSWER編集部）